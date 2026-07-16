16 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

सिया-चेतन की राजस्थान में गुप-चुप शादी को लेकर बड़ा खुलासा, खाटूश्याम मंदिर कमेटी ने दी बड़ी जानकारी

Siya-Ketan Case: पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी की कथित शादी को लेकर खाटूश्याम मंदिर का नाम सामने आने के बाद नया मोड़ आ गया है। जहां महाराष्ट्र पुलिस शादी के दावे की पुष्टि के लिए जांच कर रही है, वहीं खाटूश्याम मंदिर कमेटी और क्षेत्रीय पुलिस ने ऐसे किसी भी दावे की पुष्टि से इनकार करते हुए महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है।
3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Jul 16, 2026

Siya-Ketan Case

Siya-Ketan Case: केतन अग्रवाल और आरोपी सिया-चेतन (फोटो-पत्रिका नेटवर्क)

जयपुर। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी की कथित शादी को लेकर सामने आए दावों के बीच राजस्थान के प्रसिद्ध खाटूश्याम मंदिर का नाम भी चर्चा में आ गया है। हालांकि, मंदिर कमेटी और क्षेत्रीय पुलिस ने ऐसे किसी दावे की पुष्टि से इनकार किया है। वहीं, महाराष्ट्र पुलिस की ओर से जांच के तहत मंदिर परिसर से जानकारी जुटाने की बात सामने आई है।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, पुणे ग्रामीण पुलिस की एक टीम केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच के सिलसिले में राजस्थान के खाटूश्याम मंदिर पहुंची थी। जांच का उद्देश्य उन खबरों की पुष्टि करना था, जिनमें दावा किया गया था कि सिया गोयल और चेतन चौधरी ने यहां गुपचुप तरीके से शादी की थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया गया कि जांच के दौरान मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज भी मांगे गए, लेकिन संबंधित अवधि के कोई फुटेज उपलब्ध नहीं हो सके।

शादी की आधिकारिक पुष्टि नहीं

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कथित शादी की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। यह पूरी प्रक्रिया केवल मामले की जांच का हिस्सा है और पुलिस सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है।

तत्कालीन थाना प्रभारी ने क्या कहा?

इधर, राजस्थान पत्रिका ने मामले को लेकर खाटूश्यामजी मंदिर कमेटी और क्षेत्रीय पुलिस से संपर्क किया, जिसमें मामला कुछ अलग नजर आया। खाटूश्याम थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी पवन चौबे ने कहा कि हाल के दिनों में महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले को लेकर उनसे कोई संपर्क नहीं किया है। उन्होंने बताया कि उन्हें सिया गोयल और चेतन चौधरी की कथित शादी या मंदिर में जांच से जुड़ी किसी कार्रवाई की जानकारी नहीं है।

खाटूश्यामजी मंदिर में शादी की व्यवस्था नहीं

वहीं, खाटूश्याम मंदिर कमेटी ने भी इस पूरे मामले पर अनभिज्ञता जताई है। मंदिर कमेटी के एक पदाधिकारी ने बताया कि मंदिर परिसर में शादी कराने की न तो कोई व्यवस्था है और न ही ऐसी कोई परंपरा है। इसलिए यह दावा कि सिया और चेतन ने मंदिर में शादी की, उसकी पुष्टि मंदिर प्रशासन नहीं कर सकता।

मंदिर कमेटी से पुणे पुलिस ने संपर्क नहीं किया

मंदिर कमेटी ने भी स्पष्ट किया कि हाल के दिनों में महाराष्ट्र पुलिस ने उनसे संपर्क नहीं किया है। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया कि मंदिर परिसर से जुड़े किसी भी सीसीटीवी फुटेज या अन्य जानकारी को बिना क्षेत्रीय पुलिस की जानकारी और विधिक प्रक्रिया के किसी भी एजेंसी को उपलब्ध नहीं कराया जाता। ऐसे मामलों में निर्धारित नियमों का पालन किया जाता है।

यरवदा सेंट्रल जेल में सिया और चेतन

उधर, केतन अग्रवाल हत्याकांड में आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी फिलहाल न्यायिक हिरासत में यरवदा सेंट्रल जेल में बंद हैं। उनकी न्यायिक हिरासत आज समाप्त हो रही है, जिसके बाद उन्हें आगे की सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस की जांच अभी जारी है और कथित शादी के दावे की भी पुष्टि की जा रही है।

केतन की मां ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

इस बीच, मामले ने भावनात्मक मोड़ भी ले लिया है। मृतक केतन अग्रवाल की मां राखी अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपने बेटे के लिए न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने पत्र में लिखा कि बेटे की निर्मम हत्या ने उनका पूरा परिवार बिखेर दिया है। उन्होंने कहा कि घर का हर कोना उन्हें केतन की याद दिलाता है और यह दर्द हर दिन और गहरा होता जा रहा है।

सदमें में दादा की हुई मौत

राखी अग्रवाल ने यह भी बताया कि बेटे की हत्या का सदमा उसके दादा सहन नहीं कर पाए और घटना के तीन सप्ताह के भीतर उनका भी निधन हो गया। परिवार ने मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच कर दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। फिलहाल, पुलिस कथित शादी समेत मामले के हर पहलू की जांच में जुटी हुई है।

केतन हत्याकांड में नया खुलासा, चेतन चौधरी ने क्राइम पेट्रोल देखकर सीखी थी जांच से बचने की चाल

ये भी पढ़ें
Ketan Agrawal Murder Case Update

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Jul 2026 04:36 pm

Published on:

16 Jul 2026 04:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / सिया-चेतन की राजस्थान में गुप-चुप शादी को लेकर बड़ा खुलासा, खाटूश्याम मंदिर कमेटी ने दी बड़ी जानकारी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जगन्नाथ हैं ‘महाप्रभु’, उनका प्रसाद ‘महाप्रसाद’

jaganath yatra
ओपिनियन

राजस्थान में पेपर लीक के मास्टरमाइंड सुरेश ढाका पर खान विभाग का बड़ा एक्शन, 20 करोड़ की बजरी लीज होगी निरस्त!

Paper leak mastermind Suresh Dhaka
जयपुर

प्रसंगवश : सुधार के नाम पर सामाजिक आतंक!

crime
ओपिनियन

संपादकीय: जिन पर निगरानी का जिम्मा उन्हें भी मानें अपराधी

Adulterated milk
ओपिनियन

PATRIKA PODCAST : स्वच्छन्द मन विकार का घर

patrika podcast
ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.