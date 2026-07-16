सिया-चेतन की राजस्थान में गुप-चुप शादी को लेकर बड़ा खुलासा, खाटूश्याम मंदिर कमेटी ने दी बड़ी जानकारी

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, पुणे ग्रामीण पुलिस की एक टीम केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच के सिलसिले में राजस्थान के खाटूश्याम मंदिर पहुंची थी। जांच का उद्देश्य उन खबरों की पुष्टि करना था, जिनमें दावा किया गया था कि सिया गोयल और चेतन चौधरी ने यहां गुपचुप तरीके से शादी की थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया गया कि जांच के दौरान मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज भी मांगे गए, लेकिन संबंधित अवधि के कोई फुटेज उपलब्ध नहीं हो सके।