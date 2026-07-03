केतन हत्याकांड में नया खुलासा, चेतन चौधरी ने क्राइम पेट्रोल देखकर सीखी थी जांच से बचने की चाल

पुलिस के अनुसार, 18 जून को 25 वर्षीय केतन अग्रवाल की लोहगढ़ किले के पास पहाड़ी से धक्का देकर हत्या कर दी गई थी। केतन और सिया की सगाई हो चुकी थी और उनकी शादी होने वाली थी जिसके लिए उन्होंने 17 करोड़ का पैलेस भी बुक किया था। जांच में सामने आया है कि केतन, सिया और चेतन के रिश्ते के बीच बड़ी रुकावट माना जा रहा था। वह दोनों पिछले एक साल से एक-दूसरे के साथ थे। इसी वजह से दोनों ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। पुलिस का दावा है कि इस साजिश को पहले से सोच-समझकर अंजाम दिया गया था।