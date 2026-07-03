केतन हत्याकांड में नया खुलासा, चेतन चौधरी ने क्राइम पेट्रोल देखकर सीखी थी जांच से बचने की चाल

केतन को मारने से पहले चेतन ने देखे थे क्राइम पेट्रोल के एपिसोड (Photo-X)
Ketan Agrawal Murder Case Update: पुणे के बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच लगातार चल रही है। जांच के दौरान केतन अग्रवाल के मर्डर के मुख्य आरोपी सिया और चेतन चौधरी से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि चेतन चौधरी ने वारदात के पहले टीवी शो क्राइम पेट्रोल के कई एपिसोड देखे थे ताकि वह यह सीख पाए कि अपराध के बाद जांच एजेंसियों को कैसे चकमा दिया जा सकता है। मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस सच को सामने लाने में जुटी हुई है।
वहीं दूसरी तरफ दोनों आरोपियों के बयान मेल नहीं खा रहे हैं, काफी विरोधाभास देखा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि एक ही चीज को लेकर दोनों अलग-अलग बयान दे रहे हैं। इसी वजह से मामला और उलझ जा रहा है और काफी प्रश्न खड़े हो जा रहे हैं। मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस दोनों का पॉलीग्राफ (लाई डिटेक्टर) टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है, ताकि पूरा सच सामने बाहर आ सके। सिया ने टेस्ट की अनुमति दे दी है और पुलिस भी अदालत से अनुमति लेने की प्रोसेस पूरी कर रही है।
पुलिस के अनुसार, 18 जून को 25 वर्षीय केतन अग्रवाल की लोहगढ़ किले के पास पहाड़ी से धक्का देकर हत्या कर दी गई थी। केतन और सिया की सगाई हो चुकी थी और उनकी शादी होने वाली थी जिसके लिए उन्होंने 17 करोड़ का पैलेस भी बुक किया था। जांच में सामने आया है कि केतन, सिया और चेतन के रिश्ते के बीच बड़ी रुकावट माना जा रहा था। वह दोनों पिछले एक साल से एक-दूसरे के साथ थे। इसी वजह से दोनों ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। पुलिस का दावा है कि इस साजिश को पहले से सोच-समझकर अंजाम दिया गया था।
गुरुवार को पुणे पुलिस सिया गोयल के घर पहुंची और वहां कई घंटों तक तलाशी ली। इस दौरान पुलिस ने घटना वाले दिन पहने गए कपड़े अपने कब्जे में लिए। इसके अलावा मोबाइल समेत कई डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए हैं। अब इन सभी चीजों की फोरेंसिक जांच कराई जाएगी। पुलिस का मानना है कि इन सबूतों से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि वारदात से पहले और बाद में दोनों आरोपियों ने क्या-क्या किया और किससे संपर्क में थे।
जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस सिया गोयल को पुणे के लुल्लानगर इलाके की उस पहाड़ी पर भी लेकर गई, जहां आरोप है कि हत्या की साजिश का पहले रिहर्सल किया गया था। मौके पर पुलिस ने पूरे घटनाक्रम को दोबारा समझा और जरूरी जांच प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद सिया को उसके घर भी ले जाया गया था।
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