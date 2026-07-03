Ketan Murder Case: सिया ने मीडिया को दिखाई उंगली तो सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस, लोगों ने बताया- अहंकारी

समाचार एंजेसी IANS द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक 17 सेकंड का वीडियो शेयर किया है। जिसमें सिाय को पुणे के मार्केट यार्ड स्थित उसके घर से पुलिस की मौजूदगी में बाहर लाया जा रहा था। इस दौरान उसने काले रंग की टी-शर्ट पहन रखी थी और चेहरे को प्रिंटेड स्कार्फ से ढका हुआ था। मीडिया के कैमरों की ओर देखते हुए उसने मिडिल फिंगर दिखाई।