Ketan Murder Case: क्या होता है गेट एनालिसिस? जिससे होगी आरोपी चेतन चौधरी की जांच

सोमवार को पुलिस ने वडगांव मावल कोर्ट में आरोपी सिया और चेतन को पेश किया था। कोर्ट ने दोनों आरोपी को 3 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बचाव पक्ष के वकील विपुल दुशिंग के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने सात दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की थी, लेकिन दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 3 जुलाई तक की रिमांड मंजूर की।