Ketan Murder Case: पुलिस ने सिया और चेतन से आमने-सामने बैठाकर की पूछताछ, केतन की हत्या को लेकर हुए कई अहम खुलासे

Ketan Murder Case: पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल ही लोहागढ़ किले से धक्का देकर हत्या करने के मामले में पुलिस जांच में कई खुलासे हुए है। पुलिस ने आरोपी सिया और प्रेमी चेतन को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की है। इस दौरान पुलिस को कई अहम जानकारी भी सामने आई है। पूछताछ के दौरान सामने आया है कि सिया और चेतन ने केतन को मारने से पहले मौके पर जाकर धक्का देने की प्रैक्टिस भी की थी।