‘आतंकवाद को सरकारी नीति बनाना छोड़ो’, कराची मामले पर भारत ने पाकिस्तान को लगाई कड़ी फटकार

शनिवार देर रात कराची स्थित पाकिस्तान रेंजर्स (सिंध) के गुलिस्तान-ए-जौहर कैंप पर हथियारबंद आतंकियों ने हमला कर दिया। ISPR के मुताबिक, आतंकियों ने पहले मुख्य प्रवेश द्वार पर विस्फोट किया और फिर परिसर में घुसने की कोशिश की। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में छह हमलावर मारे गए, जबकि एक घायल हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस हमले में चार सुरक्षाकर्मियों की मौत हुई और चार अन्य घायल हुए हैं। हमले के बाद पूरे इलाके को घेरकर तलाशी अभियान चलाया गया और स्थानीय लोगों को घरों के भीतर रहने की सलाह दी गई।