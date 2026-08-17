‘अमेरिका को खुश करने के लिए हमारे खिलाफ हुए, इसका क्या इनाम मिलेगा?’, तनाव के बीच ईरान का कनाडा पर तंज

बघई के शब्दों में साफ झलकता है कि तेहरान इस समर्थन को बहुत गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने कनाडा पर आरोप लगाया कि वह अमेरिका को खुश रखने के चक्कर में गलत रास्ते पर चल रहा है। ईरान ने साफ कहा कि ऐसी कार्रवाइयां अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ हैं और इससे क्षेत्र में अशांति बढ़ेगी।