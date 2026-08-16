16 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

Belgium Wildfire: बेल्जियम में बेकाबू जंगल की आग, 3,000 हेक्टेयर इलाका खाक, 600 लोगों का अब भी नहीं लौटा घर

Belgium Fire News: बेल्जियम के हाई फेन्स नेचर रिजर्व में भीषण जंगल की आग से करीब 3,000 हेक्टेयर क्षेत्र जल चुका है। 600 लोग अब भी घरों से दूर हैं और जर्मनी सीमा के पास आग बुझाने का अभियान जारी है।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Aug 16, 2026

Belgium news

बेल्जियम में जंगल की आग(फोटो-X/@ag_Journalist)

Belgium Forest Fire: बेल्जियम के पूर्वी हिस्से में स्थित हाई फेन्स नेचर रिजर्व में लगी भीषण जंगल की आग ने अब तक करीब 3,000 हेक्टेयर क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है। शुक्रवार को शुरू हुई यह आग तेजी से फैलते हुए देश की अब तक की सबसे बड़ी जंगल की आग बन गई है। कई जगहों पर आग के हॉटस्पॉट अब भी सक्रिय हैं और दमकलकर्मी जर्मनी की सीमा के पास आग के मोर्चे को काबू करने में जुटे हैं। लीज प्रांत के गवर्नर हर्वे जामार के मुताबिक, करीब 600 लोगों को अब भी अपने घर लौटने की अनुमति नहीं मिली है। हालांकि, अभी तक किसी घर के आग की चपेट में आने की खबर नहीं है। आग रिहायशी इलाकों के काफी करीब पहुंच चुकी है और इलाके में धुएं का असर भी बना हुआ है।

शुक्रवार को सिर्फ 60 हेक्टेयर में थी आग

यह आग शुक्रवार को करीब 60 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली थी, लेकिन सप्ताह के अंत में तेज गति से फैलती गई। रविवार तक इसका दायरा बढ़कर लगभग 3,000 हेक्टेयर हो गया। हर्वे जामार ने बताया कि रातभर 250 से अधिक आपातकालीन कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए काम किया। बेल्जियम के 15 से ज्यादा आपातकालीन क्षेत्रों की दमकल टीमों के साथ जर्मनी और लक्जमबर्ग की टीमें भी अभियान में शामिल हैं। बेल्जियम की सिविल प्रोटेक्शन, संघीय पुलिस और सेना के जवान भी राहत एवं बचाव अभियान में जुटे हैं।

हेलीकॉप्टर और विमान से बुझाई जा रही आग

आग पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर हवाई मदद ली जा रही है। वॉलोनिया के जोखिम समन्वय केंद्र कॉर्टेक्स के अनुसार, बेल्जियम के दो संघीय पुलिस हेलीकॉप्टर और नीदरलैंड के दो चिनूक हेलीकॉप्टर रविवार सुबह अभियान में शामिल थे। इन हेलीकॉप्टरों में पानी से भरी बांबी बकेट लगाई गई है, जिनमें प्रत्येक करीब 7,600 लीटर पानी ले जा सकता है। यूरोपीय संघ के नागरिक सुरक्षा तंत्र के तहत स्वीडन के अग्निशमन विमान भी जरूरत पड़ने पर कार्रवाई के लिए तैयार रखे गए हैं। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने आपातकालीन टीमों और यूरोपीय सहयोगी देशों का आभार जताया। उन्होंने आग से प्रभावित लोगों के प्रति भी समर्थन व्यक्त किया।

जर्मनी की सीमा तक पहुंची आग

दमकलकर्मियों का मुख्य ध्यान जर्मनी की सीमा के पास करीब एक किलोमीटर चौड़े मोर्चे पर है। इस इलाके का भू-भाग बेहद कठिन है, जिससे भारी दमकल वाहनों के लिए वहां पहुंचना मुश्किल हो रहा है। सीमा पार जर्मनी के मॉन्सशाउ शहर में भी स्थिति को लेकर सतर्कता बढ़ाई गई थी। हालांकि रविवार सुबह तक वहां स्थिति में सुधार की सूचना मिली और आग के जर्मनी की सीमा में फैलने की आशंका कम बताई गई। फिर भी धुएं के कारण सीमावर्ती इलाकों के लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई।

तेज हवाओं से बढ़ सकती है चुनौती

बेल्जियम के रॉयल मौसम विज्ञान संस्थान की मौसम पूर्वानुमान सेवा के प्रमुख डेविड डेहेनाउव ने बताया कि आग पूर्व दिशा में बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आग हवा के विपरीत दिशा में भी फैल सकती है, क्योंकि यह जमीन के साथ-साथ आगे बढ़ रही है।
रविवार दोपहर हवाओं के तेज होने का अनुमान है, जिससे आग बुझाने के अभियान में चुनौती बढ़ सकती है। सोमवार सुबह सिर्फ 1 से 2 मिलीमीटर बारिश का अनुमान है, जबकि मंगलवार और बुधवार को अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि बारिश आग पर काबू पाने के लिए पर्याप्त होगी या नहीं। डेहेनाउव ने यह भी कहा कि 3,000 हेक्टेयर के नुकसान का शुरुआती अनुमान है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से इलाके का सर्वे होने के बाद यह आंकड़ा बदला जा सकता है।

80 किलोमीटर दूर तक पहुंचा धुआं

आग से उठ रहा धुआं करीब 80 किलोमीटर दूर तक फैल चुका है। बेल्जियम के नामुर और लक्जमबर्ग प्रांतों के कुछ हिस्सों तक भी धुएं का असर पहुंचा है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को एहतियात के तौर पर दरवाजे और खिड़कियां बंद रखने, वेंटिलेशन सिस्टम बंद करने और बाहर की गतिविधियां सीमित करने की सलाह दी है।

हम दुश्मन के साइबर हमले देख रहे हैं, मुकाबला करने के लिए चौबीसों घंटे हो रही है निगरानी- युद्ध के बीच ईरान ने दिया बयान

ये भी पढ़ें
Iran Cyber Security

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Aug 2026 09:18 pm

Published on:

16 Aug 2026 09:18 pm

Hindi News / World / Belgium Wildfire: बेल्जियम में बेकाबू जंगल की आग, 3,000 हेक्टेयर इलाका खाक, 600 लोगों का अब भी नहीं लौटा घर

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

'होर्मुज की तरफ देखा तो टांगें तोड़ देंगे', ईरानी सेना प्रमुख की डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी

US- Iran Conflict
विदेश

हम दुश्मन के साइबर हमले देख रहे हैं, मुकाबला करने के लिए चौबीसों घंटे हो रही है निगरानी- युद्ध के बीच ईरान ने दिया बयान

Iran Cyber Security
विदेश

Pakistan Digital Payments: मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट के बीच पाकिस्तान में क्यों बढ़ती गई नकदी? क्या कहती है रिपोर्ट

pakistan digital payments cash circulation record
विदेश

भारत में गंगा-यमुना साफ नहीं हो पा रहीं, पर ‘डेड’ बन चुकी लंदन की टेम्स फिर से बनी ‘लाइफलाइन’

thames revival how london cleaned dead river
विदेश

एलन मस्क की ‘SpaceX’ का कारनामा: सिर्फ 38.5 मिनट में दो Falcon 9 लॉन्च, बनाया नया रिकॉर्ड

SpaceX Falcon 9 Launch
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.