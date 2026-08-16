Belgium Wildfire: बेल्जियम में बेकाबू जंगल की आग, 3,000 हेक्टेयर इलाका खाक, 600 लोगों का अब भी नहीं लौटा घर

Belgium Forest Fire: बेल्जियम के पूर्वी हिस्से में स्थित हाई फेन्स नेचर रिजर्व में लगी भीषण जंगल की आग ने अब तक करीब 3,000 हेक्टेयर क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है। शुक्रवार को शुरू हुई यह आग तेजी से फैलते हुए देश की अब तक की सबसे बड़ी जंगल की आग बन गई है। कई जगहों पर आग के हॉटस्पॉट अब भी सक्रिय हैं और दमकलकर्मी जर्मनी की सीमा के पास आग के मोर्चे को काबू करने में जुटे हैं। लीज प्रांत के गवर्नर हर्वे जामार के मुताबिक, करीब 600 लोगों को अब भी अपने घर लौटने की अनुमति नहीं मिली है। हालांकि, अभी तक किसी घर के आग की चपेट में आने की खबर नहीं है। आग रिहायशी इलाकों के काफी करीब पहुंच चुकी है और इलाके में धुएं का असर भी बना हुआ है।