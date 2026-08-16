Pakistan Digital Payments: मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट के बीच पाकिस्तान में क्यों बढ़ती गई नकदी? क्या कहती है रिपोर्ट

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कैश की वास्तविक होल्डिंग में गिरावट का यह रुझान हाल के वर्षों में थम गया है। वित्त वर्ष 2024 में निचले स्तर पर पहुंचने के बाद वास्तविक कैश होल्डिंग फिर बढ़ने लगी। इसी तरह जब कैश होल्डिंग को देश के आर्थिक उत्पादन यानी जीडीपी के मुकाबले देखा गया, तो इसमें भी एक समान पैटर्न सामने आया। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सर्कुलेशन में मौजूद मुद्रा वित्त वर्ष 2024 तक लगातार घटती रही, लेकिन वित्त वर्ष 2025 और 2026 में इसमें फिर बढ़ोतरी देखने को मिली।