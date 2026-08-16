‘होर्मुज की तरफ देखा तो टांगें तोड़ देंगे’, ईरानी सेना प्रमुख की डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी

मेजर जनरल आमिर हतामी ने दावा किया कि US सेना को इस इलाके से पूरी तरह निकाल दिया गया है और अब उन्हें फारस की खाड़ी, ओमान सागर या होर्मुज स्ट्रेट में जाने की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को उनकी पुरानी स्थिति में फिर से स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ईरान अपने पड़ोस में ऐसे किसी भी केंद्र के निर्माण का कड़ा विरोध करेगा जो उसकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हों। उन्होंने कहा कि विदेशी सेनाओं की पूरी तरह वापसी ही पूरे इलाके में सुरक्षा और स्थिरता के लिए एकमात्र जरूरी शर्त है।