हम दुश्मन के साइबर हमले देख रहे हैं, मुकाबला करने के लिए चौबीसों घंटे हो रही है निगरानी- युद्ध के बीच ईरान ने दिया बयान

बघाई के मुताबिक, संयुक्त बयान से जुड़े कुछ मामलों पर अभी चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि समझौता अंतिम होने के बाद इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। प्रस्तावित व्यवस्था का उद्देश्य जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित करना है। साथ ही ईरान और ओमान की संप्रभुता और अधिकारों को बनाए रखना भी इसका हिस्सा है। हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि जहाजों से ट्रांजिट फीस ली जाएगी या सुरक्षा के लिए कौन से इंतजाम किए जाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि शिपिंग रूट पर बनी सहमति का मतलब यह नहीं है कि होर्मुज स्ट्रेट तुरंत सामान्य व्यापारिक आवाजाही के लिए पूरी तरह खुल गया है। आगे की बातचीत के बाद ही तस्वीर और साफ होगी।