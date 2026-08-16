एलन मस्क की ‘SpaceX’ का कारनामा: सिर्फ 38.5 मिनट में दो Falcon 9 लॉन्च, बनाया नया रिकॉर्ड

SpaceX की सफलता सिर्फ लॉन्च तक सीमित नहीं रही। दोनों मिशन के Falcon 9 के पहले चरण के बूस्टर भी सफलतापूर्वक वापस लैंड हुए।Globalstar मिशन का B1090 बूस्टर अपनी 14वीं उड़ान पूरी करने के बाद Cape Canaveral के Landing Zone 40 पर उतरा। यह लैंडिंग लॉन्च के करीब आठ मिनट बाद हुई। दूसरे मिशन का B1088 बूस्टर अपनी 18वीं उड़ान पर था। उसने प्रशांत महासागर में मौजूद ड्रोनशिप पर सफल लैंडिंग की। यह SpaceX के लिए खास उपलब्धि रही। इस लैंडिंग के साथ कंपनी ने अपनी 650वीं सफल Falcon बूस्टर लैंडिंग पूरी की।