भारत में गंगा-यमुना साफ नहीं हो पा रहीं, पर ‘डेड’ बन चुकी लंदन की टेम्स फिर से बनी ‘लाइफलाइन’

लंदन की विशाल टेम्स टाइडवे टनल ने भी नदी को साफ करने में अहम भूमिका निभाई है। 15.5 मील लंबी इस सुरंग को ‘सुपर सीवर’ कहा जाता है। यह फरवरी 2025 में पूरी तरह ऑपरेशनल हो गई है। इसका उद्देश्य लंदन की पुरानी और क्षमता से अधिक दबाव झेल रहे विक्टोरियन सीवेज सिस्टम से टेम्स में जाने वाले करीब 95 प्रतिशत सीवेज रिसाव को रोकना है। जून 2026 तक यह सुरंग 2 करोड़ मीट्रिक टन से ज्यादा सीवेज को नदी में जाने से रोक चुकी है। टेम्स की स्थिति में बड़ा सुधार हुआ है, लेकिन अब भी काफी काम बाकी है। रिपोर्ट के मुताबिक, नदी में नाइट्रे प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, मछलियों की कुछ प्रजातियों की संख्या अब भी चिंता का विषय है और नदी का पानी लगातार गर्म हो रहा है। ZSL के अध्ययन के अनुसार, 2007 से 2024 के बीच गर्मियों के दौरान टेम्स के पानी का तापमान औसतन हर साल 0.13 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है।