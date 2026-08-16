Iran War: युद्ध के बीच ईरान ने बना लिया नया एयर डिफेंस सिस्टम, अमेरिका-इजराइल को भनक तक नहीं लगी

अब जानकारी तेजी से और सही तरीके से पहुंचने लगी है। यह बदलाव सिर्फ कागजी नहीं थे। अधिकारी ने बताया कि इनकी वजह से युद्ध के दौरान कई सिस्टम बच गए। पुरानी व्यवस्था में नुकसान ज्यादा हो सकता था। लेकिन नई संरचना ने उन्हें ज्यादा सुरक्षित रखा। दिलचस्प बात यह रही कि अमेरिका-इजराइल को इस बदलाव के बारे में भनक तक नहीं लगी।