पत्रकारों पर बढ़ा खतरा, ईरान व्हाट्सएप-टेलीग्राम के जरिए बना रहा निशाना, इजराइल ने किया सावधान

संदेश में पत्रकारिता सहयोग या इंटरव्यू का ऑफर दिया जाता है। फिर ऑनलाइन मीटिंग के निमंत्रण का लिंक भेजा जाता है। ये लिंक फिशिंग पेज पर ले जाते हैं जहां गूगल लॉगिन डिटेल्स मांगे जाते हैं। कभी-कभी मालवेयर वाले फाइल या लिंक भी भेजे जाते हैं जो फोन को हैक कर सकते हैं।