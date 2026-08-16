यूक्रेन ने युद्ध में झोंक दी पूरी ताकत, रूस ने भी मार गिराए 822 ड्रोन, कीव के सबसे बड़े एरियल अटैक में 6 की मौत

रूस के गवर्नर आंद्रेई वोरोब्योव ने बताया कि पोडॉल्स्क शहर में एक 83 साल के बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई है। कई और लोग घायल हुए हैं। वोरोब्योव ने टेलीग्राम पर पोस्ट कर जानकारी दी कि पोडॉल्स्क में रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी वाइल्डबेरीज के गोदाम पर ड्रोन गिरा। वहां आग लग गई और धुआं काफी दूर तक दिख रहा था।