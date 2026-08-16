कभी वीडियो मीटिंग में 900 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने वाले विशाल गर्ग फिर चर्चा में, जानें क्या है वजह

विशाल गर्ग ने दिसंबर 2021 में एक वीडियो मीटिंग के दौरान करीब 900 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की जानकारी दी थी। यह कंपनी के कुल कर्मचारियों का करीब 9 फीसदी हिस्सा था। यह फैसला क्रिसमस से कुछ दिन पूर्व ही लिया गया था, जिसकी काफी तीखी आलोचना हुई थी। इससे कंपनी की साख को भी धब्बा लगा था। लोगों ने विशाल गर्ग के इस फैसले की जमकर निंदा की थी। मामला तूल पकड़ता देख बाद में उन्होंने माफी भी मांगी थी। उस समय उन्होंने कंपनी की आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों की कार्यक्षमता को इस छंटनी की प्रमुख वजह बताया था।