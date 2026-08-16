Russia-Ukraine War: यूक्रेन ने मॉस्को क्षेत्र में रातभर 600 ड्रोन से बोला धावा, रूस ने सुबह कीव पर दागी मिसाइलें

Russia Ukraine Conflict: रूस और यूक्रेन के बीच 2022 से जारी जंग पर ब्रेक लगता नहीं दिख रहा है। दोनों देशों द्वारा एक-दूसरे पर भीषण हमले जारी हैं। इसके चलते दोनों देशों के नागरिकों को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस बीच रविवार को भी दोनों देशों के बीच हमलों का सिलसिला तेज होता नजर आया। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने मिसाइलें बरसाईं। वहीं, रूस के मॉस्को क्षेत्र में यूक्रेन द्वारा रातभर करीब 600 ड्रोन भेजे गए। दोनों घटनाओं में कई जगहों पर आग लगने और लोगों के घायल होने की सूचना है।