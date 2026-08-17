हमास के साथ कुशनर की गुप्त मीटिंग, अब बेंजामिन नेतन्याहू से मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप के दामाद, गाजा शांति योजना फिर अटकी

इस मीटिंग में कुशनर के साथ ट्रंप के गाजा शांति बोर्ड के दूत निकोले म्लादेनोफ भी थे। यह कुशनर की हमास के साथ दूसरी मुलाकात थी। पहले अक्टूबर 2025 में स्टीव विटकॉफ के साथ उन्होंने ऐसी ही बैठक की थी। उसी के बाद गाजा में युद्धविराम हुआ था और 7 अक्टूबर 2023 के हमले में बंधक बनाए गए बाकी बंधकों की रिहाई भी हुई थी।