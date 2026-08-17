17 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

हमास के साथ कुशनर की गुप्त मीटिंग, अब बेंजामिन नेतन्याहू से मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप के दामाद, गाजा शांति योजना फिर अटकी

डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की हमास से गुप्त हुई है। अब वह इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने वाले हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Aug 17, 2026

US Israel News

जेरेड कुशनर और बेंजामिन नेतन्याहू। (फोटो- The Washington Post)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने रविवार को काहिरा में हमास के आधिकारिक प्रतिनिधियों से मुलाकात की। यह मीटिंग काफी गुप्त थी। हमास के वरिष्ठ सदस्य खलील अल-हय्या भी कुछ बैठकों में मौजूद रहे।

इस मीटिंग में कुशनर के साथ ट्रंप के गाजा शांति बोर्ड के दूत निकोले म्लादेनोफ भी थे। यह कुशनर की हमास के साथ दूसरी मुलाकात थी। पहले अक्टूबर 2025 में स्टीव विटकॉफ के साथ उन्होंने ऐसी ही बैठक की थी। उसी के बाद गाजा में युद्धविराम हुआ था और 7 अक्टूबर 2023 के हमले में बंधक बनाए गए बाकी बंधकों की रिहाई भी हुई थी।

आज नेतन्याहू से मिलेंगे कुशनर

अब सोमवार को कुशनर इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने वाले हैं। मकसद साफ है। ट्रंप की गाजा शांति योजना को किसी भी हाल में आगे बढ़ाना है।

ट्रंप ने जुलाई के अंत में कहा था कि हमास और अन्य सशस्त्र समूहों के पूर्ण निशस्त्रीकरण पर सहमति बन गई है। योजना के मुताबिक काम चरणबद्ध तरीके से होगा। हमास हथियार छोड़ता जाएगा तो इजराइली सेना गाजा से पीछे हटेगी।

नेतन्याहू को मनाने की तैयारी

ट्रंप ने यह भी बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्थिरता बल और नई फिलिस्तीनी पुलिस मिलकर इलाके की सुरक्षा संभालेंगे। हालांकि, नेतन्याहू ने इस योजना को सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया है।

अक्टूबर में इजराइल में चुनाव होने वाले हैं और नेतन्याहू दोबारा चुने जाने की कोशिश में हैं। ऐसे में वे ट्रंप की योजना से दूरी बनाए हुए हैं। हमास ने योजना पर सहमति जताई है, लेकिन शर्त रखी है। इजराइल पहले अपनी तरफ से वादे पूरे करे। यानी सेना वापस ले और हमले रोके। तभी हमास आगे बढ़ेगा।

संघर्ष खत्म कराने की दिशा में बढ़ रहा अमेरिका

अब कुशनर की यह कोशिश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका ट्रंप के नेतृत्व में गाजा में लंबे संघर्ष को खत्म करने की दिशा में दबाव बना रहा है। काहिरा की बैठक के बाद नेतन्याहू से मुलाकात से साफ है कि दोनों तरफ से बातचीत जारी रखने की कोशिश हो रही है।

हालांकि रास्ता आसान नहीं दिख रहा। एक तरफ हमास अपनी शर्तों पर अड़ा है तो दूसरी तरफ नेतन्याहू घरेलू राजनीति के दबाव में हैं। दोनों पक्षों के बीच भरोसे की कमी साफ झलक रही है।

अब देखना यह है कि नेतन्याहू की मुलाकात से कोई नई सहमति निकलती है या नहीं। गाजा की आम जनता अभी भी युद्ध और अनिश्चितता से जूझ रही है। शांति योजना अगर आगे बढ़ती है तो वहां राहत मिल सकती है।

Iran US Deal: ईरान-अमेरिका समझौते की डेडलाइन खत्म, गाजा पर भी घमासान; मध्य-पूर्व में बढ़ा तनाव

ये भी पढ़ें
Iran-US Deal Deadline Expires

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

इजरायल-हमास युद्ध

Updated on:

17 Aug 2026 12:18 pm

Published on:

17 Aug 2026 12:18 pm

Hindi News / World / हमास के साथ कुशनर की गुप्त मीटिंग, अब बेंजामिन नेतन्याहू से मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप के दामाद, गाजा शांति योजना फिर अटकी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

भारत के सोशल मीडिया अकाउंट से फैली ईरान के परमाणु हथियार की फर्जी खबर, नेतन्याहू के भाषण तक पहुंची

Israel Iran war tension, Ahmad Vahidi nuclear claim
विदेश

Russia Ukraine War: यूक्रेन का रूस पर अब तक का बड़ा वार, बेलगोरोद में मिसाइल हमले से 6 की मौत; जवाबी हमलों में मित्तल का प्लांट भी चपेट में

Lakshmi Mittal Ukraine Steel Plant Attack
विदेश

अमेरिकी सैनिकों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 30 हजार डॉलर का इनाम, ईरान ने महिलाओं के लिए रकम की दोगुनी

Middle East Conflict
विदेश

यूक्रेन में लक्ष्मी मित्तल की स्टील फैक्ट्री पर रूसी मिसाइल हमला, 2 की मौत; रूस पर सैकड़ों ड्रोन से किया पलटवार

Russia Ukraine industrial attacks
विदेश

ईरान का सपोर्ट करने वाले हूतियों पर तोप से हमला, सऊदी समर्थित यमनी सेना का बड़ा एक्शन

Houthi Attacks Al-Makha Port
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.