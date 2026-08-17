यूक्रेन में लक्ष्मी मित्तल की स्टील फैक्ट्री पर रूसी मिसाइल हमला, 2 की मौत; रूस पर सैकड़ों ड्रोन से किया पलटवार

Russia Missile Attack Ukraine Steel Plant: रूस के मिसाइल हमले में यूक्रेन के क्रिवी रिह स्थित आर्सेलरमित्तल स्टील प्लांट को भारी नुकसान हुआ है। हमले में 2 लोगों की मौत और 14 कर्मचारी घायल हुए हैं। बिजली उत्पादन व ब्लास्ट फर्नेस सुविधाएं क्षतिग्रस्त होने से प्लांट का उत्पादन आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है।

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