सऊदी, तुर्किये और पाकिस्तान रक्षा समझौते से डोनाल्ड ट्रंप हुए खुश, बोले- शानदार फैसला

Donald Trump on Saudi Arabia, Turkiye and Pakistan defence pact: सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए रक्षा समझौते का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वागत किया है। उन्होंने इस त्रिपक्षीय सुरक्षा व्यवस्था को क्षेत्र में बेहतर सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक शानदार फैसला बताया है। ध्यान रहे कि अमेरिकी की तरफ से समझौते के 10 दिन बाद प्रतिक्रिया आई है। समझौते में शामिल देश तुर्किये नाटो का सदस्य है, जबकि सऊदी अरब और पाकिस्तान अमेरिका के करीबी सहयोगी है।