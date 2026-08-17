किम जोंग उन से दोस्ती का असर? अमेरिका-दक्षिण कोरिया में बढ़ी दूरी, डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य अभ्यास घटाने का दिया आदेश

Donald Trump US South Korea Military Exercises: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के साथ होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यासों को बड़े स्तर पर कम करने का आदेश दिया है। ट्रंप ने इस फैसले के पीछे उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ अपने 'बहुत अच्छे संबंधों' और इन सैन्य अभ्यासों पर होने वाले भारी खर्च का हवाला दिया है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया का वार्षिक उलची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास शुरू होने वाला था।