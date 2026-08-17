Iran US Deal: ईरान-अमेरिका समझौते की डेडलाइन खत्म, गाजा पर भी घमासान; मध्य-पूर्व में बढ़ा तनाव

Iran US War: मध्य-पूर्व में एक साथ कई मोर्चों पर तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच जून में हुआ अंतरिम समझौता आज खत्म होने की कगार पर है, लेकिन युद्ध रोकने और स्थायी समाधान निकालने पर बातचीत अटकी हुई है। इसी बीच ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अपनी सैन्य रणनीति में बड़ा बदलाव करने के संकेत दिए हैं। दूसरी तरफ गाजा में शांति योजना को आगे बढ़ाने के लिए हमास और अमेरिकी प्रतिनिधियों के बीच मिस्र में बातचीत हुई है।