कौन हैं कैप्टन स्मित मच्छार? टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की राह छोड़ ऐसे बने 180 जिंदगियों के रखवाले

Who is Captain Smit Machchhar: दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान FZ1073 में जान पर खेलकर 180 यात्रियों की रक्षा करने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार इस समय दुनिया भर में चर्चा में बने हुए हैं। खास बात यह है कि उन्होंने शुरुआत में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन 19 साल की उम्र में एक एविएशन सेमिनार के बाद उनका करियर पूरी तरह बदल गया। न्यूजीलैंड में पायलट ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने बोइंग 737 पर 13 साल से ज्यादा का अनुभव हासिल किया और करीब 9,750 घंटे उड़ान भरी है।