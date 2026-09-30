30 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

दुबई से तेल अवीव जा रही दूसरी फ्लाइट भी लौटी वापस, वजह अभी साफ नहीं

Flydubai Flight: दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की दूसरी फ्लाइट FZ1081 भी वापस लौट गई। फ्लाइट के लौटने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है और पहले वाली फ्लाइट के हाईजैक अलर्ट से इसका कोई संबंध होने का संकेत नहीं मिला है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Sep 30, 2026

FlyDubai flight emergency news

FlyDubai flight (फोटो-ANI)

Dubai Tel Aviv Flight: दुबई से तेल अवीव जा रही एक और फ्लाईदुबई फ्लाइट FZ1081 बुधवार को अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही वापस लौट गई। फ्लाइट के वापस लौटने की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि, ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि इसका संबंध पहले की फ्लाईदुबई फ्लाइट से है, जिसने हाईजैक अलर्ट ट्रिगर किया था।

यात्रियों के लिए दुबई से भेजा गया दूसरा प्लेन

प्लेन में सवार सभी 180 यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। ताबुक एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। फ्लाईदुबई के सीईओ ने इजरायली अधिकारियों को भरोसा दिलाया है कि ताबुक में फंसे यात्रियों को तेल अवीव ले जाने के लिए दुबई से एक अन्य विशेष विमान रवाना किया जा रहा है। वहीं, इस घटना के कुछ ही देर बाद दुबई से तेल अवीव जाने वाली एक अन्य फ्लाइट FZ1081 को भी बीच रास्ते से वापस दुबई लौटा दिया गया, जिसके कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है।

2 मिनट में 17 हजार फीट नीचे आया विमान

फ्लाइट ट्रैकिंग के आंकड़ों के अनुसार, सऊदी अरब के आसमान में उड़ते समय प्लेन सिर्फ 2 मिनट के अंदर करीब 17,000 फीट नीचे आ गया। 34 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा बोइंग प्लेन अचानक तेजी से नीचे गिरने लगा। इसी दौरान विमान से पहले सामान्य इमरजेंसी (7700) और फिर कुछ ही सेकंड में हाईजैक का डेंजर सिग्नल (7500) जारी किया गया।

कॉकपिट में चाकूबाजी और सुसाइड अटेम्प्ट का दावा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्लेन के एक पायलट ने कथित तौर पर खुदकुशी करने की नीयत से प्लेन को अचानक तेजी से नीचे की तरफ झुका दिया था। दूसरे पायलट ने जब उसे रोकने की कोशिश की, तो दोनों के बीच कॉकपिट में ही हाथापाई हो गई। जांच एजेंसियों के अनुसार, कॉकपिट के भीतर चाकूबाजी की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। विमान में सवार यात्रियों के हवाले से बताया गया कि अचानक केबिन में चीख-पुकार मच गई थी। लोगों को लगा कि या तो विमान क्रैश होने वाला है या उनका अपहरण कर लिया गया है।

फाइटर जेट्स अलर्ट, पीएम नेतन्याहू ने बुलाई बैठक

हाईजैक सिग्नल मिलते ही इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तुरंत सुरक्षा अधिकारियों के साथ आपातकालीन बैठक की और अपने लड़ाकू विमानों को भी स्टैंडबाय पर रखा। हालांकि, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कटने के बाद विमान के पायलटों ने इसे सऊदी अरब के ताबुक एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया और वहां सुरक्षित लैंडिंग कराई।

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Sept 2026 04:58 pm

Published on:

30 Sept 2026 04:22 pm

Hindi News / World / दुबई से तेल अवीव जा रही दूसरी फ्लाइट भी लौटी वापस, वजह अभी साफ नहीं

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

इज़रायली सेना के हमले में 4 फिलिस्तीनियों की मौत, 14 घायल

Israeli attack on Gaza vehicle
विदेश

फ्लाइट को क्रैश करने जा रहा था पायलट, 30 हजार से 15 हजार फीट तक गिर चुका था प्लेन, यात्रियों ने कैसे रोका? क्या क्या हुआ?

FlyDubai flight emergency news
विदेश

जल्द खत्म हो सकता है युद्ध! ईरान को मिला अमेरिका से प्रस्ताव

Abbas Araghchi
विदेश

दुबई-तेल अवीव फ्लाइट ने उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद भेजा इमरजेंसी अलर्ट, सऊदी अरब में हुआ लैंड

Flydubai flight
विदेश

‘सऊदी अरब पर हमला हुआ तो उपलब्ध हर हथियार से देंगे जवाब’, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान

Pakistan Saudi Arabia Defence Pact
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.