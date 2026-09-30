दुबई से तेल अवीव जा रही दूसरी फ्लाइट भी लौटी वापस, वजह अभी साफ नहीं

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्लेन के एक पायलट ने कथित तौर पर खुदकुशी करने की नीयत से प्लेन को अचानक तेजी से नीचे की तरफ झुका दिया था। दूसरे पायलट ने जब उसे रोकने की कोशिश की, तो दोनों के बीच कॉकपिट में ही हाथापाई हो गई। जांच एजेंसियों के अनुसार, कॉकपिट के भीतर चाकूबाजी की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। विमान में सवार यात्रियों के हवाले से बताया गया कि अचानक केबिन में चीख-पुकार मच गई थी। लोगों को लगा कि या तो विमान क्रैश होने वाला है या उनका अपहरण कर लिया गया है।