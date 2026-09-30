जल्द खत्म हो सकता है युद्ध! ईरान को मिला अमेरिका से प्रस्ताव

अमेरिकी प्रस्ताव में किन बातों और शर्तों का ज़िक्र किया गया है, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है! यूनाइटेड नेशन्स जनरल असेंबली - यूएनजीए (United Nations General Assembly - UNGA) के 81वें में शामिल होने के लिए ईरान के प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री अराघची भी न्यूयॉर्क गए थे! इस दौरान उन्होंने मध्यस्थों से मुलाकात भी की! वापस ईरान लौटने के बाद हुई कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने अपने इस दौरे का विस्तृत ब्यौरा दिया और साथ ही अमेरिकी पक्ष का प्रस्ताव भी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान (Masoud Pezeshkian) को सौंपा!