ईरानी सांसद का दावा – ‘अमेरिका छोड़कर चला जाएगा हमारा क्षेत्र, इज़रायली शासन के बचे हैं गिने-चुने दिन’

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच अभी तक किसी डील पर सहमति नहीं बन पाई है। कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने ईरान की तरफ से होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को फिर से खोलने और युद्ध को खत्म करने के लिए दिया गया नया प्रस्ताव खारिज कर दिया था और होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का कंट्रोल बताते हुए इसे 'ट्रंप स्ट्रेट' (Strait of Trump) भी बताया। दोनों देश लगातार एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इसी बीच अब ईरानी सांसद इब्राहिम अज़ीज़ी (Ebrahim Azizi) ने अमेरिका और इज़रायल के लिए बड़ी बात कह दी है।