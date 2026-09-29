‘ज़िंदा हैं मोजतबा खामेनेई लेकिन…’, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कही बड़ी बात

खतरे की स्थिति को देखते हुए मोजतबा बेहद ही खुफिया और सुरक्षित स्थान पर छिपे हुए हैं। वह कहाँ हैं इस बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। कुछ महीने पहले जानकारी आई थी कि अमेरिका और इज़रायल उनकी तलाश में जुटे हुए हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए (CIA) और इज़रायली खुफिया एजेंसी मोसाद (Mossad) के जासूस मोजतबा को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई है। अमेरिका और इज़रायल ने मोजतबा को मारने के लिए कई बार खुफिया सूचना के आधार पर ईरान में हर उस जगह हमले किए जहाँ मोजतबा के होने की उम्मीद थी, लेकिन इसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली।