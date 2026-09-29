तुर्की ने यात्रियों से भरे ईरान के विमान को टेकऑफ से पहले किया जब्त

बताया जा रहा है कि यह कर्ज़ तुर्की की एविएशन सर्विस कंपनी ACM Temsil Gözetim का था, जो एयरपोर्ट सर्विसेज़ से जुड़ा था। कंपनी के वकीलों और कोर्ट के जमानतदारों (बेलिफ्स) ने विमान के पास पहुंचकर जब्ती का आदेश उनके सामने पेश किया। जब्त करने के बाद विमान से यात्रियों और केबिन क्रू मेम्बर्स को तुरंत उतारकर टर्मिनल वापस भेज दिया गया और विमान वहीं रुक गया। ईरान की सिविल एविएशन ऑर्गेनाइज़ेशन के प्रवक्ता मजीद अखवान ने भी पुष्टि की कि कर्ज़ एयरपोर्ट सर्विसेज़से संबंधित है। कैस्पियन एयरलाइन्स ईरान की राजधानी तेहरान स्थित कंपनी है, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी। यह ईरान के स्टेट एविएशन ग्रुप का हिस्सा मानी जाती है और डोमेस्टिक के साथ ही इंटरनेशनल उड़ानें भी ऑपरेट करती हैं। जब्त किया गया विमान 737-500 सीरीज़ का है, जो 2020 में कंपनी के बेड़े में शामिल हुआ था। कंपनी ने बयान जारी करते हुए इसे तुर्की में प्रशासनिक मुद्दा बताया और कहा कि कानूनी व प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं। कंपनी ने वैकल्पिक व्यवस्था की ताकि उड़ानें जारी रह सकें।