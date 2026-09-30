चीन की EU को दो टूक: चीनी कंपनियों या उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया तो देंगे करारा जवाब, कहा- व्यापारिक स्थिरता पर पड़ेगा असर

यह चेतावनी यूरोप-चीन संबंधों पर नजर रखने वाले रोधियम ग्रुप के वरिष्ठ सलाहकार नोआ बार्किन के एक लेख के बाद सामने आई है। बार्किन के अनुसार, जर्मनी और फ्रांस इस सप्ताह एक संयुक्त दस्तावेज को अंतिम रूप दे रहे थे। इसमें यूरोपीय आयोग से ऐसे तंत्र के विकास में तेजी लाने की मांग की जा सकती है, जो चीन के खिलाफ कार्रवाई के मामले में अमेरिका की Section 301 व्यवस्था जैसा हो।