फ्लाइट को क्रैश करने जा रहा था पायलट, 30 हजार से 15 हजार फीट तक गिर चुका था प्लेन, यात्रियों ने कैसे रोका? क्या क्या हुआ?

FlyDubai Flight Emergency: दुबई से तेल अवीव (इजरायल) जा रही 'फ्लाईदुबई' की एक फ्लाइट FZ1073 ने बुधवार को सऊदी अरब के तबुक एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की। लेकिन इससे पहले फ्लाइट ने हवा में इमरजेंसी कोड 7700 और फिर हाईजैक कोड 7500 भेजा। इससे हाइजैकिंग का डर पैदा हो गया और इजराइल को अपने फाइटर जेट्स भेजने पड़े। इस फ्लाइट में करीब 180 यात्रिय सवार थे। ऐसे में सवाल उठता है कि फ्लाइट ने हवा में ऐसे कोड क्यों भेजे। विमान के कॉकपिट में दोनों पायलटों के बीच झड़प की जानकारी मिली है। इसके बाद एक पायलट ने विमान को तेजी से नीचे ले जाने की कोशिश की। दूसरे पायलट ने कथित तौर पर उसे रोकने की कोशिश की। इस दौरान यात्रियों ने भी मदद की। हालांकि, घटना की सही जानकारी जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।