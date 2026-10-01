Pakistan Airstrike: पाकिस्तान की फिर एयरस्ट्राइक से अफगानिस्तान में दहशत, घरों पर गिरी आफत; 4 की गई जान, 6 घायल

Pakistan Airstrike Afghanistan: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ता तनाव अब एक बार फिर आम नागरिकों के लिए चिंता का कारण बन गया है। अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में पाकिस्तानी हवाई हमलों में चार लोगों की मौत और छह के घायल होने की खबर सामने आई है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, हमले में रिहायशी मकानों को निशाना बनाया गया और प्रभावित लोगों में महिलाएं तथा बच्चे भी शामिल हैं। यह घटनाक्रम दोनों देशों के बीच लगातार बिगड़ते सुरक्षा संबंधों के बीच सामने आया है।