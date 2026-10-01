Pakistan Airstrike: पाकिस्तान की फिर एयरस्ट्राइक से अफगानिस्तान में दहशत, घरों पर गिरी आफत; 4 की गई जान, 6 घायल

Pakistan Airstrike Afghanistan: अफगानिस्तान में फिर बरसीं मिसाइलें, घरों को बनाया निशाना (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)
Pakistan Airstrike Afghanistan: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ता तनाव अब एक बार फिर आम नागरिकों के लिए चिंता का कारण बन गया है। अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में पाकिस्तानी हवाई हमलों में चार लोगों की मौत और छह के घायल होने की खबर सामने आई है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, हमले में रिहायशी मकानों को निशाना बनाया गया और प्रभावित लोगों में महिलाएं तथा बच्चे भी शामिल हैं। यह घटनाक्रम दोनों देशों के बीच लगातार बिगड़ते सुरक्षा संबंधों के बीच सामने आया है।
समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान की ओर से हेलमंद प्रांत के गरम्सिर जिले में हवाई हमला किया गया। हेलमंद के सूचना एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख मौलाना शेर मोहम्मद वहदत ने रॉयटर्स को बताया कि कार्रवाई के दौरान दो रिहायशी मकानों को निशाना बनाया गया। स्थानीय प्रशासन के शुरुआती आकलन में चार लोगों की मौत और छह अन्य के घायल होने की जानकारी सामने आई है।
इस घटना का सबसे संवेदनशील पहलू यह है कि अधिकारियों के मुताबिक मृतकों और घायलों में बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की है। हालांकि, शुरुआती आंकड़ों में नुकसान का विवरण सामने आया है, लेकिन घटनास्थल से जुड़ी पूरी जानकारी और हताहतों की अंतिम संख्या बाद में बदल सकती है।
हेलमंद की घटना ऐसे समय सामने आई है जब पाकिस्तान-अफगानिस्तान संबंधों में पहले से ही तनाव चरम पर है। रॉयटर्स के मुताबिक, सितंबर के अंतिम सप्ताह में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई हिस्सों में हवाई कार्रवाई की थी। इस्लामाबाद का कहना है कि उसके हमले उन ठिकानों पर किए गए जहां से पाकिस्तान को निशाना बनाने वाले ड्रोन लॉन्च या स्टोर किए जा रहे थे। अफगान तालिबान ने इन आरोपों से इनकार किया है।
एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, दोनों देशों के बीच करीब 2,600 किलोमीटर लंबी सीमा पर लंबे समय से सुरक्षा और उग्रवादी गतिविधियों को लेकर विवाद चल रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) जैसे समूहों को पनाह देने का आरोप लगाता रहा है, जबकि काबुल इन आरोपों को खारिज करता है।
हालिया घटनाक्रम ने दोनों देशों के बीच बातचीत और मध्यस्थता की कोशिशों को भी मुश्किल बनाया है। चीन, तुर्किये, कतर और सऊदी अरब जैसे देश तनाव कम कराने की कोशिशों में भूमिका निभा रहे हैं। इसके बावजूद सीमा पार कार्रवाई और जवाबी दावों का सिलसिला जारी है।
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