France News: समुद्र पार करते समय 31 से ज्यादा लोगों की मौत, 5 साल बाद आया कोर्ट का बड़ा फैसला

पेरिस की अदालत ने कुल 13 लोगों को दोषी पाया। इनमें छह लोगों को गैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया गया। इन्हें 6 से 10 साल तक की जेल की सजा मिली। सात अन्य लोगों को मानव तस्करी से जुड़े कम गंभीर अपराधों में दोषी पाया गया। इन पर संगठित गिरोह के जरिए अवैध प्रवासन में मदद करने और आपराधिक साजिश जैसे आरोप थे। उन्हें छह महीने की निलंबित सजा से लेकर चार साल तक की जेल हुई। एक व्यक्ति को अदालत ने निर्दोष पाया।