30 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

France News: समुद्र पार करते समय 31 से ज्यादा लोगों की मौत, 5 साल बाद आया कोर्ट का बड़ा फैसला

France Court Verdict: साल 2021 में इंग्लिश चैनल पार करते समय प्रवासियों की नाव डूबने से 31 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। फ्रांस की अदालत ने छह लोगों को गैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए 6 से 10 साल की जेल की सजा सुनाई है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Sep 30, 2026

Migrant Boat Accident

रबर की नाव (फोटो- X post/ @Newsforce )

2021 Channel Accident: साल 2021 में एक दर्दनाक हादसे में 31 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में फ्रांस की एक अदालत ने पांच साल बाद 6 लोगों को गैर-इरादतन हत्या का दोषी पाया है। यह हादसा फ्रांस से इंग्लैंड पहुंचने की कोशिश कर रहे प्रवासियों से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा और सबसे घातक हादसा माना गया। अदालत ने मामले में छह दोषियों को 6 से 10 साल तक की जेल की सजा सुनाई है।

नाव में सवार थे 30 से ज्यादा लोग

नवंबर 2021 में प्रवासी एक छोटी नाव के जरिए फ्रांस से इंग्लैंड जाने के लिए इंग्लिश चैनल (ब्रिटेन और फ्रांस के बीच का बहुत संकरा समुद्री हिस्सा) पार कर रहे थे। यह इलाका दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में शामिल है। नाव में जरूरत से ज्यादा लोग सवार थे। समुद्र में आगे बढ़ने के दौरान नाव की हवा निकल गई और वह डूबने लगी। इसी वजह से नाव में सवार 31 लोगों की मौत हो गई।

27 शव मिले, चार लोग लापता

हादसे के बाद फ्रांस के कैलैस के पास समुद्र में शव दिखाई दिए। एक फ्रांसीसी मछली पकड़ने वाली नाव ने इसकी जानकारी आपातकालीन सेवाओं को दी। बचाव दल ने 27 लोगों के शव बरामद किए, जबकि कम से कम चार अन्य लोगों का कभी पता नहीं चल सका। इस हादसे में सिर्फ दो लोग जीवित बच पाए।

13 लोगों पर चला मुकदमा

पेरिस की अदालत ने कुल 13 लोगों को दोषी पाया। इनमें छह लोगों को गैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया गया। इन्हें 6 से 10 साल तक की जेल की सजा मिली। सात अन्य लोगों को मानव तस्करी से जुड़े कम गंभीर अपराधों में दोषी पाया गया। इन पर संगठित गिरोह के जरिए अवैध प्रवासन में मदद करने और आपराधिक साजिश जैसे आरोप थे। उन्हें छह महीने की निलंबित सजा से लेकर चार साल तक की जेल हुई। एक व्यक्ति को अदालत ने निर्दोष पाया।

ज्यादातर पीड़ित इराकी कुर्द

हादसे में मरने वालों में ज्यादातर इराकी कुर्द थे। इनके अलावा अफगानिस्तान, इथियोपिया, मिस्र, सोमालिया, ईरानी कुर्द और वियतनाम के लोग भी शामिल थे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़ितों के परिवारों ने अपना दर्द बताया। 18 साल के तवाना का शव कभी नहीं मिला। उनके भाई जाना मामंद मुहम्मद ने अदालत में कहा कि वह आज भी अपने भाई के बारे में कोई जानकारी मिलने की आस के साथ जी रहे हैं।

MEA Warning: रूस में नौकरी या सेना में भर्ती? भारतीयों को सरकार की सख्त चेतावनी, कहा- इस रास्ते से रहें दूर

ये भी पढ़ें
Putin India Visit

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Sept 2026 09:14 pm

Published on:

30 Sept 2026 09:14 pm

Hindi News / World / France News: समुद्र पार करते समय 31 से ज्यादा लोगों की मौत, 5 साल बाद आया कोर्ट का बड़ा फैसला

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

फिलिस्तीनी पत्रकार बना युद्ध का शिकार, इज़रायली ड्रोन हमले में हुई मौत

Israeli attacks in Gaza
विदेश

Flydubai फ्लाइट को क्रैश करने की कोशिश का मामला, एक इजराइली यात्री से बात करने के बाद पीएम नेतन्याहू ने दिया बड़ा बयान

FlyDubai Flights
विदेश

‘गोली चलाई तो करेंगे तुरंत और बेरहम हमला’, सीमा पर लैंडमाइन ब्लास्ट को लेकर भड़की किम जोंग उन की बहन

kim jong un news
विदेश

ईरान में आवासीय इमारत में धमाका, 2 लोग घायल

Explosion
विदेश

रूस के कब्जे में फंसा यूक्रेन का अनाथ युवक, जान बचाने के लिए पुतिन के समर्थन में बनानी पड़ी वीडियो, सामने आई दर्दनाक कहानी

Russia arrests nine for planned attacks and espionage
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.