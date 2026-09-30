Flydubai फ्लाइट को क्रैश करने की कोशिश का मामला, एक इजराइली यात्री से बात करने के बाद पीएम नेतन्याहू ने दिया बड़ा बयान

पीएम नेतन्याहू ने इस घटना के बारे में एक यात्री से बात की। इसके बाद, उन्होंने एक पायलट पर एक्शन लिया है। मीडिया से बातचीत में नेतन्याहू ने बताया कि विमान के एक पायलट ने दूसरे पायलट पर चाकू से हमला किया और कथित तौर पर विमान को गिराने की कोशिश की। हालात बिगड़ने पर विमान को सऊदी अरब के तबुक की ओर मोड़ना पड़ा, जहां उसने सुरक्षित लैंडिंग की।