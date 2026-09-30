इच्छामृत्यु पर न्यूयॉर्क का नया कानून, भारत में कितनी अलग है सम्मान के साथ मृत्यु की व्यवस्था?

पैसिव और एक्टिव इच्छामृत्यु के बीच का अंतर केवल कानूनी तकनीकी पहलू नहीं है, बल्कि यही भारत और दूसरे देशों की व्यवस्थाओं के बीच मूलभूत अंतर को स्पष्ट करता है। निष्क्रिय इच्छामृत्यु में जीवन रक्षक मशीनों या दवाओं को बंद करने अथवा उपचार रोकने की अनुमति दी जाती है। इसके बाद बीमारी अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ती है और मरीज की मृत्यु होती है। इसमें किसी दवा के जरिए मृत्यु को सीधे अंजाम नहीं दिया जाता। इसके विपरीत, न्यूयॉर्क में लागू कानून के तहत डॉक्टर ऐसी दवा लिख सकता है, जिसे मरीज अपनी इच्छा से खुद लेकर अपना जीवन समाप्त कर सकता है। मरीज अपनी मानसिक क्षमता और निर्णय लेने की स्वतंत्रता के आधार पर यह तय करता है कि वह कब इस प्रक्रिया को पूरा करना चाहता है। इसके अलावा, एक और बड़ा अंतर है - मरीजों की परिस्थितियां। भारत की व्यवस्था मुख्य रूप से उन मरीजों से संबंधित है, जो अचेत अवस्था में हैं, निर्णय लेने में असमर्थ हैं या वेंटिलेटर जैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर हैं। ऐसे मामलों में मरीज की पहले से लिखी गई लिविंग विल, परिवार, डॉक्टरों और मेडिकल बोर्ड की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।