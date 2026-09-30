शुभमन गिल ने किया कमाल, किसी एक देश में सबसे तेज 2,000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बने

दरअसल, भारतीय कप्तान वनडे क्रिकेट में किसी एक देश में 2,000 रन पूरे करने के लिए सबसे कम पारियां खेलने वाले बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं। उन्होंने भारत में यह उपलब्धि केवल 33 पारियों में हासिल की। उनके बाद वेस्टइंडीज में डेसमंड हेंस ने 36 पारियों में 2,000 रन पूरे किए। दक्षिण अफ्रीका में क्विंटन डी कॉक ने 37 पारियां लीं, जबकि हाशिम अमला ने 38 पारियों में यह मुकाम हासिल किया। यह आंकड़े बताते हैं कि गिल ने घरेलू परिस्थितियों में वनडे क्रिकेट में कितनी तेज गति से रन बनाए और शुरुआती दौर में ही शानदार निरंतरता दिखाई। चारों बल्लेबाजों का यह रिकॉर्ड उनके असाधारण प्रदर्शन को दर्शाता है।