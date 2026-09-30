Asian Games 2026: भारत की टीम में 5 ऐसे खिलाड़ी, जो अकेले मैच पलटने की रखते हैं ताकत

Asian Games 2026, India vs Sri Lanka Semifinal: श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय मेंस क्रिकेट टीम एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। भारतीय टीम का सामना श्रीलंका से होगा। मुकाबला 1 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे जापान के निसिन स्थित कोरोगी एथलेटिक पार्क में खेला जाएगा। बारिश के कारण भारत और अफगानिस्तान का क्वार्टर फाइनल नहीं हो सका। श्रीलंका और नेपाल का मैच भी धुल गया। बेहतर रैंकिंग के आधार पर दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंचीं।