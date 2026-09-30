30 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

Asian Games 2026: भारत की टीम में 5 ऐसे खिलाड़ी, जो अकेले मैच पलटने की रखते हैं ताकत

Ind vs SL: एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल में भारत का सामना श्रीलंका से होगा। जानिए अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, जसप्रीत बुमराह और वैभव सूर्यवंशी पर क्यों रहेंगी नजरें।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Sep 30, 2026

indian cricket team

भारतीय टीम। ( फाइल फोटो सोर्स: BCCI)

Asian Games 2026, India vs Sri Lanka Semifinal: श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय मेंस क्रिकेट टीम एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। भारतीय टीम का सामना श्रीलंका से होगा। मुकाबला 1 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे जापान के निसिन स्थित कोरोगी एथलेटिक पार्क में खेला जाएगा। बारिश के कारण भारत और अफगानिस्तान का क्वार्टर फाइनल नहीं हो सका। श्रीलंका और नेपाल का मैच भी धुल गया। बेहतर रैंकिंग के आधार पर दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंचीं।

भारत की टीम ने टूर्नामेंट में अभी तक कोई मुकाबला नहीं खेला है। ऐसे में मैदान पर उतरते ही उन खिलाड़ियों पर नजर होगी, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ी है। टीम में ऐसे कई नाम हैं, जो अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं। आइए आपको ऐसे ही खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं, जो अकेले ही मैच का पासा पलटने का माद्दा रखते हैं।

अभिषेक शर्माः पावर प्ले के खतरनाक बल्लेबाज

टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अभिषेक शर्मा विस्फोटक बल्लेबाजों में सबसे बड़ा नाम हैं। उन्होंने 2026 में 27 T20 इंटरनेशनल मैचों में 743 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 204.68 है। वह एक शतक और 6 अर्धशतक लगा चुके हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ सितंबर में उन्होंने 34 गेंदों पर 108 रन की तूफानी पारी खेली। इससे पहले उसी सीरीज में 32 गेंदों पर 82 रन भी बनाए थे।

संजू सैमसनः तेजी से रन बनाने में माहिर

स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन भी तेजी से रन बनाने में माहिर हैं। 2026 में उनके नाम 10 T20 इंटरनेशनल मैचों में 526 रन हैं। स्ट्राइक रेट 179.52 रहा है। वह पांच अर्धशतक लगा चुके हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ हालिया सीरीज में उन्होंने 22 गेंदों पर 57 और 35 गेंदों पर 50 रन बनाए।

ईशान किशन: शुरुआत में ही विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव

ईशान किशन का 2026 और भी शानदार रहा है। उन्होंने 27 T20 इंटरनेशनल मैचों में 905 रन बनाए हैं। औसत 34.80 और स्ट्राइक रेट 171.07 है। उनके नाम एक शतक और छह अर्धशतक हैं। इस साल उनका सर्वोच्च स्कोर 103 रन रहा। बाएं हाथ का यह बल्लेबाज शुरुआत में ही विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना सकता है।

जसप्रीत बुमराह: यॉर्कर और डेथ ओवर

जसप्रीत बुमराह बल्ले से नहीं, गेंद से मैच बदलते हैं। 2026 में उन्होंने 15 T20I में 21 विकेट लिए हैं। उनका गेंदबाजी औसत 18.24 और इकॉनमी 7.22 है। टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 15 रन देकर चार विकेट लेना उनके साल के सबसे यादगार प्रदर्शनों में रहा। उनकी यॉर्कर और डेथ ओवर की गेंदबाजी श्रीलंका के खिलाफ अहम हो सकती है। एक-दो विकेट मैच की दिशा बदल सकते हैं।

वैभव सूर्यवंशीः आक्रामक खेल

वैभव सूर्यवंशी टीम का सबसे युवा और रोमांचक चेहरा हैं। उन्होंने 2026 में छह T20I मैचों में 193 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 189.21 है। दो अर्धशतक भी उनके नाम हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने 19 गेंदों पर 50 और 49 गेंदों पर 81 रन की पारियां खेलीं।

अब श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल में इन पांचों पर नजर रहेगी। अभिषेक और ईशान तेज शुरुआत दे सकते हैं। संजू सैमसन बड़ी पारी खेल सकते हैं। बुमराह गेंद से मैच बदल सकते हैं। वहीं वैभव अपने आक्रामक खेल से बड़ा असर छोड़ सकते हैं। भारत के लिए यह टूर्नामेंट का पहला मुकाबला होगा और सीधे नॉकआउट मैच में इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन खास महत्व रखेगा

Asian Games 2026: लवलीना बोरगोहेन ने वर्ल्ड चैंपियन को चटाई धूल, एशियन गेम्स में लगातार दूसरा मेडल किया कन्फर्म

ये भी पढ़ें
Lovlina Borgohain, CWG 2026 Final,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

30 Sept 2026 05:16 pm

Published on:

30 Sept 2026 05:16 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Asian Games 2026: भारत की टीम में 5 ऐसे खिलाड़ी, जो अकेले मैच पलटने की रखते हैं ताकत

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

जॉन कैंपबेल, शाई होप और अमीर जांगू ने ठोके शतक, वेस्टइंडीज ने बनाया अपना सबसे बड़ा वनडे स्कोर

West Indies tour of India, 2026
क्रिकेट

IND vs WI, 2nd ODI: जॉन कैंपबेल ने महज 65 गेंद में ठोका शतक, यह कारनामा करने वाले वेस्टइंडीज के बने पहले बल्लेबाज

ind vs wi 2nd odi
क्रिकेट

ICC Cricket World Cup 2027: वर्ल्ड कप का फॉर्मेट आया सामने, टूर्नामेंट में 14 टीमें लेंगी हिस्सा

World Cup 2027 Format
क्रिकेट

IND vs SL: भारत-श्रीलंका मैच से पहले क्रिकेट फैंस को मिली गुड न्यूज, बिना किसी रुकावट खेला जा सकता है पूरा मैच

Shreyas Iyer
क्रिकेट

18 वनडे खेलने वाला ये पू्र्व क्रिकेटर तय करेगा कि रोहित-कोहली वर्ल्डकप खेलेंगे या नहीं, BCCI में मिलने वाली है बड़ी गद्दी

Rohit Sharma Virat Kohli
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.