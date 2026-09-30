Asian Games 2026: लवलीना बोरगोहेन ने वर्ल्ड चैंपियन को चटाई धूल, एशियन गेम्स में लगातार दूसरा मेडल किया कन्फर्म

सेमीफाइनल में प्रिया के खिलाफ यांग दबाव के समय भी शांत रहीं और कई अटैकिंग वार को असरदार तरीके से बेअसर कर दिया। यांग ने मुकाबले की शुरुआत आक्रामक तरीके से की, जिससे प्रिया को काउंटर पर निर्भर रहना पड़ा। इंडियन बॉक्सर ने जल्द ही अपनी रिदम पकड़ ली और कॉम्बिनेशन लगाना शुरू कर दिया, खासकर शुरुआती राउंड के दूसरे हाफ में। प्रिया के कुछ मौकों पर बेहतर एक्सचेंज दिखने के बावजूद, जजों ने राउंड 3-2 से यांग को दे दिया।