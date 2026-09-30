Asian Games 2026: लवलीना बोरगोहेन ने वर्ल्ड चैंपियन को चटाई धूल, एशियन गेम्स में लगातार दूसरा मेडल किया कन्फर्म

बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन। (फोटो सोर्स: IANS)
Lovline Borgohain Beat Natalya Bogdanova: एशियन गेम्स 2026 के वूमेंस बॉक्सिंग के 75 किग्रा सेमीफाइनल में भारत की ओलंपिक स्टार मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने वर्ल्ड चैंपियन को हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इससे उनका सिल्वर मेडल कंफर्म हो गया है। इससे पहले 2022 में भी उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। हालांकि इस बार उनके पास पदक के रंग को बदलने का सुनहरा मौका है।
भारत की स्टार मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने कजाखस्तान की नताल्या बोगदानोवा को स्प्लिट डिसिजन से 3-2 से हराया। पहला राउंड गंवाने के बाद लवलीना ने शानदार तरीके से वापसी की और अगले दोनों राउंड अपने नाम कर लिए। वह एशियन गेम्स में लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची हैं। इससे पहले 2022 के खेलों में उन्हें खिताबी मुकाबले में हार झेलनी पड़ी थी और सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा था।
पहले राउंड में 2 जज ने भारतीय बॉक्सर के पक्ष में फैसला सुनाया तो 3 जजों ने वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाज को 10-10 अंक दिए। हालांकि दूसरे राउंड में लवलीना ने शानदार वापसी की और पांचों जजों को अपने पक्ष में फैसला सुनाने पर मजबूर किया। तीसरे राउंड में भी लवलीना को 3 जजों ने 10-10 अंक दिए तो 2 जजों ने नताल्या बोगदानोवा के पक्ष में फैसला सुनाया।
एशियन गेम्स 2026 के बॉक्सिंग इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाली लवलीना बोरगोहेन तीसरी बॉक्सर बन गई हैं। अब उनकी नजरें गोल्ड मेडल पर होंगी। जहां वह 2 अक्टूबर को चीन की जीयी बाओ के खिलाफ वह रिंग में उतरेंगी। चीनी मुक्केबाज ने अंतिम 4 में वियतनाम की दिएम कूह को एकतरफा मुकाबले में मात दी थी।
इसके अलावा भारतीय मुक्केबाज प्रिया घंघास महिलाओं की 60 किग्रा कैटेगरी के सेमीफाइनल में चीन की यांग चेंगयु से 1-4 से हार गईं। इस हार के साथ ही एशियन गेम्स 2026 में उनका सफर ब्रॉन्ज मेडल के साथ समाप्त हुआ। भारतीय बॉक्सर ने क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान की मिजगोना समदोवा पर 5-0 की एकमत जीत के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की थी और फाइनल में जगह बनाने की प्रबल दावेदार के रूप में सेमीफाइनल में प्रवेश किया था।
सेमीफाइनल में प्रिया के खिलाफ यांग दबाव के समय भी शांत रहीं और कई अटैकिंग वार को असरदार तरीके से बेअसर कर दिया। यांग ने मुकाबले की शुरुआत आक्रामक तरीके से की, जिससे प्रिया को काउंटर पर निर्भर रहना पड़ा। इंडियन बॉक्सर ने जल्द ही अपनी रिदम पकड़ ली और कॉम्बिनेशन लगाना शुरू कर दिया, खासकर शुरुआती राउंड के दूसरे हाफ में। प्रिया के कुछ मौकों पर बेहतर एक्सचेंज दिखने के बावजूद, जजों ने राउंड 3-2 से यांग को दे दिया।
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