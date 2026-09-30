30 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अन्य खेल

एशियन गेम्स 2026 में भारत ने जीता 7वां गोल्ड, आर्चरी में वूमेंस कंपाउंड टीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर रचा इतिहास

Compound Women's Team Gold Medal Match: कंपाउंड वूमेंस आर्चरी टीम ने चीन को हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया है। फाइनल में भारतीय तिकड़ी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Sep 30, 2026

archery womens compound team

भारत की आर्चरी वूमेंस टीम (फोटो- Team India X)

Compound Women's Team Gold Medal Match: कंपाउंड वूमेंस आर्चरी टीम ने चीन को हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया है। भारत के लिए बुधवार के दिन की शुरुआत स्वर्ण से हुई है। तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा, पृथिका प्रदीप और चिखिता की तिकड़ी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। चीन के साथ आखिरी लड़ाई में भी भारतीय तिकड़ी ने 4 अंक की बढ़त बनाई। भारतीय तिकड़ी ने जहां 238 रिकॉर्ड अंक हासिल किए। इससे पहले साउथ कोरिया ने 2014 एशियन गेम्स में यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और अब ये स्कोर भारत के नाम भी जुड़ गया है। चीन 234 अंकों के साथ सिल्वर मेडल जीतने में सफल रहा। ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में चीनी ताइपे को साउथ कोरिया ने हराकर कांस्य पदक जीता। कोरिया ने 229 अंक हासिल किए।

सेमीफाइनल में साउथ कोरिया को दी मात

इससे पहले चिकिथा तानिपार्थी, पृथिका प्रदीप और ज्योति सुरेखा वेन्नम की भारतीय महिला कंपाउंड आर्चरी टीम ने ओकाजाकी चुओ सोगो पार्क मल्टीपर्पस स्क्वायर में सेमीफाइनल में साउथ कोरिया को 234-233 से हराया। चीन के खिलाफ भारतीय टीम ने शुरू से बढ़त बनाए रखी। पहले ही सेट में भारतीय टीम ने सभी एरो 10 पर निशाना लगाकर 60 अंक बटोरे, जबकि चीन ने 58 अंक हासिल किए। दूसरे सेट में भारतीय टीम ने 59 अंक हासिल किए और चीन को 58 अंक ही मिले।

तीसरे सेट में चीनी तिकड़ी ने वापसी की और 6 में से 3 एरो X और 3 10 पर निशाना लगाकर 60 अंक बटोर लिए। भारतीय टीम 59 अंक हासिल कर पाई। आखिरी सेट में चीन को 58 अंक मिले और टीम इंडिया को जीत के लिए 6 एरो में सिर्फ 57 अंक हासिल करने थे लेकिन भारतीय टीम ने पूरे 60 अंक हासिल किए और गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया।

आर्चरी से 10 मेडल की उम्मीद

भारत ने हांगझोऊ एशियन गेम्स 2022 में रिकॉर्ड नौ मेडल जीते थे। इसमें पांच गोल्ड, दो सिल्वर और दो ब्रॉन्ज शामिल थे। इस संस्करण में भी जिस तरह से टीम इंडिया की आगाज रहा है, उसे उम्मीद है कि इस बार पदकों की संख्या दहाई के आंकड़े तक पहुंच जाए। इन खेलों में टीम इंडिया का पहला आर्चरी मेडल है। आज भी भारत को कई आर्चरी मेडल और मिल सकते हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Asian Games 2026

Sports News

Sports news In Hindi

Updated on:

30 Sept 2026 08:31 am

Published on:

30 Sept 2026 07:46 am

Hindi News / Sports / Other Sports / एशियन गेम्स 2026 में भारत ने जीता 7वां गोल्ड, आर्चरी में वूमेंस कंपाउंड टीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर रचा इतिहास

बड़ी खबरें

View All

अन्य खेल

खेल

ट्रेंडिंग

Asian Games 2026

Asian Games 2026 में कल 13 मेडल इवेंट समेत भारत के 58 इवेंट, भारत की झोली में आ सकते हैं कई मेडल

India's Asian Games 2026 September 30 schedule,
अन्य खेल

Asian Games 2026 में 2 गोल्ड के साथ भारत ने मेडल टैली में लगाई छलांग, पदकों की फिफ्टी के साथ टॉप-10 में हुई एंट्री

Asian Games 2026 Medal Tally Update, india wins gold in womens 4x400m relay,
अन्य खेल

Asian Games 2026: भारतीय एथलीटों ने 4×400 मीटर रिले में रचा इतिहास, बेटों ने जीता ब्रॉन्‍ज तो बेटियों ने देश को जिताया छठा गोल्‍ड

Asian Games 2026, india wins gold in womens 4x400m relay,
अन्य खेल

Asian Games 2026: गुलवीर सिंह ने फिर रचा इतिहास, भारत की झोली में डाला अपना तीसरा मेडल

ASIAN GAMES 2026
अन्य खेल

Asian Games 2026: वर्ल्ड चैंपियन पर भारी पड़ा भारत का डेब्यूटेंट बॉक्सर, अंकुश पंघाल ने गोल्ड मेडल मैच का टिकट किया कन्फर्म

ankush pandhal
अन्य खेल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.