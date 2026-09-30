एशियन गेम्स 2026 में भारत ने जीता 7वां गोल्ड, आर्चरी में वूमेंस कंपाउंड टीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर रचा इतिहास

Compound Women's Team Gold Medal Match: कंपाउंड वूमेंस आर्चरी टीम ने चीन को हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया है। भारत के लिए बुधवार के दिन की शुरुआत स्वर्ण से हुई है। तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा, पृथिका प्रदीप और चिखिता की तिकड़ी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। चीन के साथ आखिरी लड़ाई में भी भारतीय तिकड़ी ने 4 अंक की बढ़त बनाई। भारतीय तिकड़ी ने जहां 238 रिकॉर्ड अंक हासिल किए। इससे पहले साउथ कोरिया ने 2014 एशियन गेम्स में यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और अब ये स्कोर भारत के नाम भी जुड़ गया है। चीन 234 अंकों के साथ सिल्वर मेडल जीतने में सफल रहा। ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में चीनी ताइपे को साउथ कोरिया ने हराकर कांस्य पदक जीता। कोरिया ने 229 अंक हासिल किए।