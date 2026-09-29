Asian Games 2026 में 2 गोल्ड के साथ भारत ने मेडल टैली में लगाई छलांग, पदकों की फिफ्टी के साथ टॉप-10 में हुई एंट्री

Asian Games 2026 India medal tally September 29: एशियन गेम्‍स 2026 में भारत के एथलीटों ने मंगलवार 29 सितंबर को बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया है। सोमवार को पदक तालिका में 12वें पायदान रहने वाले भारत ने मंगलवार को दो गोल्‍ड मेडल जीतते हुए मेडल टैली के टॉप-10 में धमाकेदार एंट्री की है। भारत अब 6 गोल्‍ड, 21 सिल्‍वर और 25 ब्रॉन्‍ज कुल 52 मेडल के साथ 10वें पायदान पर पहुंच गया है। वहीं, ऑलओवर पदकों के मामले में वह चौथे पायदान पर है। आइये कल की मेडल टैली के साथ आज अपडेट मेडल टैली आपको दिखाते हैं।