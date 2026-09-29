Asian Games 2026: नीरू ढांडा ने जीता गोल्ड मेडल, वूमेंस ट्रैप इवेंट के फाइनल में रचा इतिहास

आपको बता दें कि नीरू ने फाइनल इवेंट में शानदार आगाज किया और पहली सीरीज में 5 अंक बटोरे, तो दूसरी सीरीज में उनका स्कोर 9 हो गया। तीसरी सीरीज में उन्होंने फिर 5 अंक बटोरे और 14 अंकों तक पहुंचीं। चौथी सीरीज में उन्होंने 5 अंक बटोरे और उनका स्कोर 19 हो गया। इसके बाद पांचवीं सीरीज में 4 अंक के साथ उन्होंने अपना स्कोर 23 कर लिया और यहीं उन्होंने लगभग अपना गोल्ड कंफर्म कर लिया, क्योंकि यहां तक चीन की शूटर सिर्फ 21 अंक हासिल कर पाई थी, जो उनके पीछे थी। अगर वह आखिरी सीरीज में 5 अंक भी हासिल करतीं, तो 26 तक पहुंच पातीं, जबकि नीरू ने छठे राउंड में 5 अंक बटोरे और 28 अंक के साथ एशियाई रिकॉर्ड बना दिया।