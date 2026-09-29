29 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अन्य खेल

Asian Games 2026: नीरू ढांडा ने जीता गोल्ड मेडल, वूमेंस ट्रैप इवेंट के फाइनल में रचा इतिहास

Neeru Dhanda, Womens Trap Shooting: भारत की नीरू ढांडा ने एशियन गेम्स 2026 में नया रिकॉर्ड स्थापित करते हुए वूमेंस व्यक्तिगत ट्रैप इवेंट का गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने कुल 28 अंक हासिल किए। इससे पहले ये रिकॉर्ड चीनी ताइपे की शूटर वान यू लियू के नाम था।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Sep 29, 2026

neeru dhanda wins gold

नीरू ढांडा ने जीता गोल्ड मेडल (फोटो- ISSF)

Neera Dhanda at Asian Games 2026 Trap Shooting: भारत की महिला शूटर नीरू ढांडा ने वूमेंस व्यक्तिगत इवेंट का गोल्ड मेडल जीत लिया है। उन्होंने वूमेंस टीम का सिल्वर मेडल भी अपने नाम किया था। नीरू ने क्वालीफिकेशन में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले स्थान पर रहीं थी और फाइनल के लिए क्वालीफाई किया था। यह एशियन गेम्स में भारत का 5वां गोल्ड मेडल है। नीरू ने फाइनल में धमाकेदार प्रदर्शन किया और कुल 30 में से 28 शॉट टारगेट पर लगाए।

रिकॉर्ड तोड़ते हुए जीता गोल्ड

नीरू ढांडा ने एशियाई रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। उन्होंने चीनी ताइपे की वान यू लीयू के रिकॉर्ड को तोड़ा, जिन्होंने दोहा में आयोजित शूटिंग इवेंट में 24 का स्कोर किया था। हालांकि, वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी भी ऑस्ट्रेलिया की पेनिस स्मिथ के नाम है, जिन्होंने 30 में से 30 अंक हासिल किए थे।

6 सीरीज में 4 बार हासिल क्या Max 5

आपको बता दें कि नीरू ने फाइनल इवेंट में शानदार आगाज किया और पहली सीरीज में 5 अंक बटोरे, तो दूसरी सीरीज में उनका स्कोर 9 हो गया। तीसरी सीरीज में उन्होंने फिर 5 अंक बटोरे और 14 अंकों तक पहुंचीं। चौथी सीरीज में उन्होंने 5 अंक बटोरे और उनका स्कोर 19 हो गया। इसके बाद पांचवीं सीरीज में 4 अंक के साथ उन्होंने अपना स्कोर 23 कर लिया और यहीं उन्होंने लगभग अपना गोल्ड कंफर्म कर लिया, क्योंकि यहां तक चीन की शूटर सिर्फ 21 अंक हासिल कर पाई थी, जो उनके पीछे थी। अगर वह आखिरी सीरीज में 5 अंक भी हासिल करतीं, तो 26 तक पहुंच पातीं, जबकि नीरू ने छठे राउंड में 5 अंक बटोरे और 28 अंक के साथ एशियाई रिकॉर्ड बना दिया।

चीन की यूनॉन्ग सुन ने 26 अंकों के साथ सिल्वर मेडल जीता, तो वहीं कुवैत की हाजर अब्दुलमलिक ने 21 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। आपको बता दें कि एशियाई रिकॉर्ड इससे पहले जिस शूटर के नाम था, वह भी इस फाइनल इवेंट में हिस्सा ले रही थीं। चीनी ताइपे की वान यू दो सीरीज में ही 6 अंक बटोर सकीं और दो सीरीज के बाद ही बाहर हो गईं। उन्होंने पहली सीरीज में 2 अंक हासिल किए, तो दूसरी सीरीज में 4 अंक हासिल किए और वह एलिमिनेट हो गईं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Asian Games 2026

Sports News

Sports news In Hindi

Updated on:

29 Sept 2026 11:30 am

Published on:

29 Sept 2026 11:09 am

Hindi News / Sports / Other Sports / Asian Games 2026: नीरू ढांडा ने जीता गोल्ड मेडल, वूमेंस ट्रैप इवेंट के फाइनल में रचा इतिहास

बड़ी खबरें

View All

अन्य खेल

खेल

ट्रेंडिंग

Asian Games 2026

Asian Games 2026: वर्ल्ड चैंपियन को हराकर अंकुश पंघाल ने रचा इतिहास, एशियन गेम्स में कम से कम सिल्वर मेडल हुआ कंफर्म

ankush pandhal
अन्य खेल

Asian Games 2026: भारत ने वूमेंस ट्रैप शूटिंग में जीता सिल्वर मेडल, चीन ने जीता गोल्ड, कुवैत को मिला ब्रॉन्ज

neeru dhanda wins silver
अन्य खेल

IND vs SL: अगर रद्द हुआ भारत-श्रीलंका का सेमीफाइनल, तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट, जानें एशियन गेम्स का नियम

Shreyas Iyer vs Tilak Vemra
अन्य खेल

Asian Games 2026 में कल 16 मेडल इवेंट, फिर मेडल टैली में लंबी छलांग लगा सकता है भारत

India's Asian Games 2026 September 29 schedule
अन्य खेल

Asian Games 2026: यशवीर सिंह ने जैवलिन थ्रो में जीता सिल्वर मेडल, रोहित यादव ने जीता ब्रॉन्ज़ मेडल

Yashvir Singh
खेल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.