IND vs SL: अगर रद्द हुआ भारत-श्रीलंका का सेमीफाइनल, तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट, जानें एशियन गेम्स का नियम

Asian Games 2026, IND vs SL Semifinal 2 Update: एशियन गेम्स 2026 मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत और श्रीलंका की टक्कर होगी। लगातार एशियन गेम्स मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट में पांच मुकाबले रद्द हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की टक्कर श्रीलंका से होगी। दोनों टीमों ने अब तक कोई मुकाबला नहीं खेला है। भारतीय टीम को जहां क्वार्टर फाइनल में अफगानिस्तान से भिड़ना था, तो वहीं श्रीलंका को नेपाल के खिलाफ मुकाबला करना था, लेकिन बारिश की वजह से ये दोनों क्वार्टर फाइनल मुकाबले रद्द हो गए और अब भारतीय टीम के साथ श्रीलंका भी सेमीफाइनल पहुंच चुकी है, जो 1 अक्टूबर को मैदान पर उतरेंगी।