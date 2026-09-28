Asian Games 2026: आखिरी 3 सेकेंड में गुलवीर सिंह के हाथ से फिसला गोल्ड मेडल, 1500m फाइनल में मिला सिल्वर

गुलवीर सिंह के रेस के कुछ देर बाद ही पारुल चौधरी (Parul Chaudhary) ने महिलाओं की 5000 मीटर रेस में तीसरा स्थान हासिल किया और भारत को एक और कांस्य पदक दिला दिया। पारुल चौधरी ने 15:14.61 मिनट का समय निकाला और अपना मेडल कन्फर्म किया। इस स्पर्धा का गोल्ड मेडल बहरीन की विनफ्रेड यावी ने जीता। उन्होंने 15:10.18 मिनट का समय निलाका। इसके अलावा जापान की नोजोमी तनाका 15:11.65 मिनट के समय के साथ रजत पदक जीतने में सफल रहीं। इस रेस में भारत की एक अन्य धाविका सीमा भी शामिल थीं, जो 15:35.06 मिनट का समय निकालकर छठे स्थान पर रहीं।