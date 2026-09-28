Asian Games 2026: विथ्या रामराज ने तोड़ा पीटी उषा का 42 साल पुराना रिकॉर्ड, एशियन गेम्स में मेडल जीत रच दिया इतिहास

विथ्या रामराज ने एशियन गेम्स 2026 में महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 54.75 सेकंड का समय निकालकर ये कारनामा किया। उन्होंने उन्होंने 1984 ओलंपिक में 55.42 सेकंड का समय निकालकर नया रिकॉर्ड बनाया। भारतीय एथलीट पूरी रेस के दौरान मेडल की दौड़ में बनी रहीं। उन्होंने अंतिम क्षणों में भी अपनी स्थिति बनाए रखी, लेकिन वह मरियम करीम का मुकाबला नहीं कर सकीं। संयुक्त अरब अमीरात की मरियम करीम ने 54.31 सेकंड के गेम्स-रिकॉर्ड समय के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जबकि कजाकिस्तान की एडेलिना जम्स ने 54.58 सेकेंड के अपने पर्सनल बेस्ट समय के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया।