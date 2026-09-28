Asian Games 2026: मुरली श्रीशंकर ने फिर रचा रचा इतिहास, 8.07 मीटर की बेस्ट जंप के साथ जीता सिल्वर

Asian Games 2026 Men's long jump final: भारतीय एथलीट मुरली श्रीशंकर ने एशियन गेम्‍स 2026 के मेंस लॉन्‍ग जंप इवेंट में सिल्‍वर मेडल जीतकर देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। मुरली ने अपने सेकंड अटेंप्‍ट में 8.07 मीटर की बेस्‍ट जंप के साथ दूसरे स्‍थान पर रहते हुए सिल्‍वर मेडल जीता है। वहीं, चीन के शी युहाओ ने 8.17 मीटर की बेस्‍ट जंप के साथ गोल्‍ड पर कब्‍जा किया है। जबकि उजबेकिस्‍तान के अनवारोव अनवर ने 8.06 मीटर की जंप के साथ ब्रॉन्‍ज मेडल जीता है। इसी इवेंट में भारत के डेविड सोलोमन 7.70 मीटर की जंप के साथ सातवें स्‍थान पर रहे हैं।