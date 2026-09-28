Asian Games 2026: मुरली श्रीशंकर ने फिर रचा रचा इतिहास, 8.07 मीटर की बेस्ट जंप के साथ जीता सिल्वर

एशियन गेम्स 2026 के मेंस लॉन्ग जंप इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाले मुरली श्रीशंकर। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)
Asian Games 2026 Men's long jump final: भारतीय एथलीट मुरली श्रीशंकर ने एशियन गेम्स 2026 के मेंस लॉन्ग जंप इवेंट में सिल्वर मेडल जीतकर देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। मुरली ने अपने सेकंड अटेंप्ट में 8.07 मीटर की बेस्ट जंप के साथ दूसरे स्थान पर रहते हुए सिल्वर मेडल जीता है। वहीं, चीन के शी युहाओ ने 8.17 मीटर की बेस्ट जंप के साथ गोल्ड पर कब्जा किया है। जबकि उजबेकिस्तान के अनवारोव अनवर ने 8.06 मीटर की जंप के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसी इवेंट में भारत के डेविड सोलोमन 7.70 मीटर की जंप के साथ सातवें स्थान पर रहे हैं।
बता दें कि इससे पहले मुरली श्रीशंकर का इस सीजन का बेस्ट 8.38मीटर है, जो उन्होंने जून में भुवनेश्वर में नेशनल चैंपियनशिप जीतते हुए हासिल किया था। इससे पहले उन्होंने प्रिटोरिया में 8.12 मीटर, चेन्नई में 8.04 मीटर और रांची में 8.08 मीटर की जंप लगाई थी।
उन्होंने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी 8.09 मीटर की जंप के साथ सिल्वर मेडल जीता था। उनका पर्सनल बेस्ट 8.41 मीटर है, जो उन्होंने 2023 में बनाया था। श्रीशंकर हांग्जो 2022 के एशियन गेम्स के मौजूदा सिल्वर मेडलिस्ट भी हैं।
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