Asian Games 2026: गुलवीर सिंह ने फिर रचा इतिहास, भारत की झोली में डाला अपना तीसरा मेडल

Asian Games 2026: भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास के सुनहरे पन्‍नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। यह उनका तीसरा मेडल है। इससे पहले गुलवीर पुरुषों की 1500 मीटर और 10,000 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। उन्होंने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ के फाइनल इवेंट में 13:32.75 का समय निकाला और बेहरीन के बिरहानु बालेव (13:30.79) और जापान के टोमोनोरी यामागुची (13:31.43) के पीछे रहे। इसके साथ ही गुलवीर एक ही एशियन गेम्स एडिशन में तीन मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गए।