Asian Games 2026: वर्ल्ड चैंपियन पर भारी पड़ा भारत का डेब्यूटेंट बॉक्सर, अंकुश पंघाल ने गोल्ड मेडल मैच का टिकट किया कन्फर्म

आपको बता दें कि इससे पहले 65 किग्रा भारवर्ग में महिला बॉक्सर परवीन हुड्डा ने भी फाइनल में जगह पक्की कर ली थी। परवीन ने सेमीफाइनल मुकाबले में चीन की ली शु को एकतरफा मुकाबले में 5-0 से हराया। परवनी ने पिछले एशियन गेम्स में भी कांस्य पदक जीता था और अब कम से कम उनका सिल्वर मेडल पक्का हो गया है। हालांकि 2022 वाला मेडल उनसे छिन गया था क्योंकि वह अपने ठिकाने की जानकारी नहीं दे पाई थीं।