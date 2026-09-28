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Asian Games 2026 में कल 16 मेडल इवेंट, फिर मेडल टैली में लंबी छलांग लगा सकता है भारत

India's Asian Games 2026 September 29 schedule: एशियन गेम्‍स की मेडल टैली में चार स्‍वर्ण और कुल 45 पदक के साथ मौजूद भारत के पास लंबी छलांग लगाने का मौका होगा। कल 29 सितंबर को भारतीय एथलीट 16 मेडल इवेंट के साथ करीब तीन दर्जन इवेंट में हिस्‍सा लेंगे।
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भारत

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lokesh verma

Sep 28, 2026

India's Asian Games 2026 September 29 schedule

शूटिंग में रजत पदक जीतने वाली ईशा सिंह। (फोटो सोर्स: IANS)

India's Asian Games 2026 September 29 schedule:एशियन गेम्स 2026 में भारत कुल 16 मेडल इवेंट समेत करीब तीन दर्जन प्रतिस्‍पर्धाओं में हिस्‍सा लेगा। इनमें शूटिंग, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, आर्चरी, साइकिलिंग, कैनो स्लैलम, टेनिस, सेलिंग, स्क्वैश, सर्फिंग और वॉलीबॉल इवेंट में कई मेडल जीतने के मौके होंगे। दिन की शुरुआत भारतीय समयानुसार, सुबह 4:54 बजे किशोर कुमार अनबरसु पुरुषों के शॉर्टबोर्ड सर्फिंग क्वार्टरफाइनल में मुकाबला करेंगे। फिर शाम को अंत में 4.45 बजे एथलेटिक्‍स में पुरुष 5000 मीटर फाइनल में गुलवीर सिंह और अविनाश मुकुंद साबले हिस्‍सा लेंगे। आइये एक नजर 29 सितंबर के शेड्यूल पर डालते हैं।

एशियन गेम्स 2026: 29 सितंबर को भारत का पूरा शेड्यूल

समय (IST)खेलइवेंट/स्टेजभारतीय खिलाड़ी/मुकाबलास्थिति
4:54 AMसर्फिंगपुरुष शॉर्टबोर्ड क्वार्टर फाइनल, हीट 4किशोर कुमार अनबरासु बनाम टोबी एस्पेजोन (फिलीपींस)सेमीफाइनल 7:47 AM और मेडल मुकाबले 9:26/10:35 AM, क्वालिफिकेशन पर निर्भर
5:30 AMतीरंदाजीपुरुष रिकर्व व्यक्तिगत, राउंड ऑफ-16धीरज बोम्मादेवराअगले दौर में पहुंचने पर R16 6:10 AM
5:30 AMतीरंदाजीपुरुष रिकर्व व्यक्तिगत, राउंड ऑफ-16नीरज चौहान बनाम रियाउ एगा अगाता साल्साबिला (इंडोनेशिया)R16 6:10 AM
6:24 AMकुराशपुरुष अंडर-66 किग्रा, राउंड ऑफ-16विपिन कुमारक्वार्टर फाइनल 8 AM, सेमीफाइनल 10:50 AM, फाइनल 11:45 AM
6:30 AMशूटिंगपुरुष ट्रैप क्वालिफिकेशन, तीसरा दिन व टीम फाइनलअहवर रिजवी, कयनान चेनाई, शपथ भारद्वाजटीम मेडल इवेंट
6:30 AMशूटिंगमहिला ट्रैप क्वालिफिकेशन, तीसरा दिन व टीम फाइनलमनीषा कीर, आशिमा अहलावत, नीरूटीम मेडल इवेंट
6:30 AMस्क्वैशमहिला टीम, पूल Cभारत बनाम ईरानपूल मैच
6:30 AMटेनिसपुरुष सिंगल्स, राउंड 2दक्षिणेश्वर सुरेश बनाम गुनावन त्रिस्मुवंतारा (इंडोनेशिया)नॉकआउट
6:30 AMसाइक्लिंग ट्रैकमहिला टीम स्प्रिंट क्वालिफिकेशनसेलस्टिना, सरिता कुमारी, कीर्ति रंगास्वामी चिक्का, त्रियाशा पॉलअगले दौर व मेडल रेस क्वालिफिकेशन पर निर्भर
6:48 AMसाइक्लिंग ट्रैकपुरुष टीम स्प्रिंट क्वालिफिकेशनरोजित सिंह यांगलेम, डेविड बेकहम एल्काटोचोउंगो, रोनाल्डो सिंह लैतोनजाम, जेमशिंग कीथेल्लकपममेडल रेस 12:49 PM से
7:00 AMकैनो स्लैलमपुरुष कयाक सिंगल हीट्सहितेश केवट, प्रद्युम्न सिंह राठौड़अगले दौर पर निर्भर
7:12 AMसाइक्लिंग ट्रैकमहिला टीम परस्यूट क्वालिफिकेशनहर्षिता जाखड़, स्वास्ति सिंह, मीनाक्षी, पूजा बाबन दानोलेफर्स्ट राउंड क्वालिफिकेशन पर निर्भर
7:50 AMकैनो स्लैलममहिला कैनो सिंगल हीट्सपल्लवी जगताप, रीना सेनअगले दौर पर निर्भर
8:47 AMकैनो स्लैलममहिला कयाक सिंगल हीट्सशिखा चौहानअगले दौर पर निर्भर
9:00 AM के बादटेनिसपुरुष सिंगल्स, राउंड 2सुमित नागल बनाम होंग सियोंग-चान (दक्षिण कोरिया)पिछले दिन के अधूरे मैच की शुरुआत
9:30 AM सेबॉक्सिंगमहिला 65 किग्रा सेमीफाइनलपरवीन बनाम ली शू (चीन)मेडल पक्का, जीत पर फाइनल
9:30 AM सेबॉक्सिंगपुरुष 80 किग्रा सेमीफाइनलअंकुश बनाम फजलिद्दीन एरकिनबोएव (उज्बेकिस्तान)मेडल इवेंट
9:30 AM सेबॉक्सिंगपुरुष 90+ किग्रा सेमीफाइनलनरेंद्र बनाम ऐबेक ओरालबे (कजाकिस्तान)मेडल इवेंट
9:45 AMतीरंदाजीमहिला रिकर्व व्यक्तिगत, राउंड ऑफ-16कीर्ति बनाम होआंग फुओंग थाओ (वियतनाम)R16 10:25 AM
9:45 AMतीरंदाजीमहिला रिकर्व व्यक्तिगत, राउंड ऑफ-16कुमकुम अनिल मोहोड बनाम बिशिंडी उरांतुंगलाग (मंगोलिया)R16 10:25 AM
10:00 AMसेलिंगपुरुष डिंगी क्वालिफिकेशन, रेस 3विष्णु सरवननरी-शेड्यूल्ड रेस
10:30 AMशूटिंगमहिला ट्रैप व्यक्तिगत फाइनलभारतीय क्वालिफायर, यदि कोईमेडल इवेंट
12:00 PMशूटिंगपुरुष ट्रैप व्यक्तिगत फाइनलभारतीय क्वालिफायर, यदि कोईमेडल इवेंट
12:30 PMवॉलीबॉलपुरुष प्रारंभिक दौर, पूल Cभारत बनाम कतरपूल मैच
2:50 PMएथलेटिक्सपुरुष पोल वॉल्ट फाइनलदेव कुमार मीणा, कुलदीप कुमारमेडल इवेंट
3:35 PMएथलेटिक्समहिला हाई जंप फाइनलपूजा, सुप्रिया बसवराजूमेडल इवेंट
4:05 PMएथलेटिक्समहिला हैमर थ्रो फाइनलअनुष्का यादव, तान्या चौधरीमेडल इवेंट
4:20 PMएथलेटिक्समहिला 800 मीटर फाइनलगौथमी जयरामन और पूजा28 सितंबर की हीट से क्वालिफिकेशन पर निर्भर (मेडल इवेंट)
4:35 PMएथलेटिक्सपुरुष 800 मीटर फाइनलमोहम्मद अफजल पुलिक्कलाकथमेडल इवेंट
4:45 PMएथलेटिक्सपुरुष 5000 मीटर फाइनलगुलवीर सिंह, अविनाश मुकुंद साबलेमेडल इवेंट
5:18 PMएथलेटिक्समिक्स्ड 4x100 मीटर रिले फाइनलगुरिंदरवीर सिंह, अभिनया राजाराजन, अनीमेश कुजुर, हरिता भद्राभारत अपनी हीट में दूसरे स्थान पर रहा (मेडल इवेंट)
5:35 PMएथलेटिक्समहिला 4x400 मीटर रिले फाइनलभारतफाइनल लाइन-अप की पुष्टि बाकी

Asian Games 2026: मुरली श्रीशंकर ने दर्द से कराहते हुए भी नहीं मानी हार, सिल्वर मेडल जीतकर रच दिया इतिहास

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Asian Games 2026

Updated on:

28 Sept 2026 09:09 pm

Published on:

28 Sept 2026 09:09 pm

Hindi News / Sports / Other Sports / Asian Games 2026 में कल 16 मेडल इवेंट, फिर मेडल टैली में लंबी छलांग लगा सकता है भारत

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