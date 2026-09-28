Asian Games 2026 में कल 16 मेडल इवेंट, फिर मेडल टैली में लंबी छलांग लगा सकता है भारत

शूटिंग में रजत पदक जीतने वाली ईशा सिंह। (फोटो सोर्स: IANS)
India's Asian Games 2026 September 29 schedule:एशियन गेम्स 2026 में भारत कुल 16 मेडल इवेंट समेत करीब तीन दर्जन प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेगा। इनमें शूटिंग, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, आर्चरी, साइकिलिंग, कैनो स्लैलम, टेनिस, सेलिंग, स्क्वैश, सर्फिंग और वॉलीबॉल इवेंट में कई मेडल जीतने के मौके होंगे। दिन की शुरुआत भारतीय समयानुसार, सुबह 4:54 बजे किशोर कुमार अनबरसु पुरुषों के शॉर्टबोर्ड सर्फिंग क्वार्टरफाइनल में मुकाबला करेंगे। फिर शाम को अंत में 4.45 बजे एथलेटिक्स में पुरुष 5000 मीटर फाइनल में गुलवीर सिंह और अविनाश मुकुंद साबले हिस्सा लेंगे। आइये एक नजर 29 सितंबर के शेड्यूल पर डालते हैं।
|समय (IST)
|खेल
|इवेंट/स्टेज
|भारतीय खिलाड़ी/मुकाबला
|स्थिति
|4:54 AM
|सर्फिंग
|पुरुष शॉर्टबोर्ड क्वार्टर फाइनल, हीट 4
|किशोर कुमार अनबरासु बनाम टोबी एस्पेजोन (फिलीपींस)
|सेमीफाइनल 7:47 AM और मेडल मुकाबले 9:26/10:35 AM, क्वालिफिकेशन पर निर्भर
|5:30 AM
|तीरंदाजी
|पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत, राउंड ऑफ-16
|धीरज बोम्मादेवरा
|अगले दौर में पहुंचने पर R16 6:10 AM
|5:30 AM
|तीरंदाजी
|पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत, राउंड ऑफ-16
|नीरज चौहान बनाम रियाउ एगा अगाता साल्साबिला (इंडोनेशिया)
|R16 6:10 AM
|6:24 AM
|कुराश
|पुरुष अंडर-66 किग्रा, राउंड ऑफ-16
|विपिन कुमार
|क्वार्टर फाइनल 8 AM, सेमीफाइनल 10:50 AM, फाइनल 11:45 AM
|6:30 AM
|शूटिंग
|पुरुष ट्रैप क्वालिफिकेशन, तीसरा दिन व टीम फाइनल
|अहवर रिजवी, कयनान चेनाई, शपथ भारद्वाज
|टीम मेडल इवेंट
|6:30 AM
|शूटिंग
|महिला ट्रैप क्वालिफिकेशन, तीसरा दिन व टीम फाइनल
|मनीषा कीर, आशिमा अहलावत, नीरू
|टीम मेडल इवेंट
|6:30 AM
|स्क्वैश
|महिला टीम, पूल C
|भारत बनाम ईरान
|पूल मैच
|6:30 AM
|टेनिस
|पुरुष सिंगल्स, राउंड 2
|दक्षिणेश्वर सुरेश बनाम गुनावन त्रिस्मुवंतारा (इंडोनेशिया)
|नॉकआउट
|6:30 AM
|साइक्लिंग ट्रैक
|महिला टीम स्प्रिंट क्वालिफिकेशन
|सेलस्टिना, सरिता कुमारी, कीर्ति रंगास्वामी चिक्का, त्रियाशा पॉल
|अगले दौर व मेडल रेस क्वालिफिकेशन पर निर्भर
|6:48 AM
|साइक्लिंग ट्रैक
|पुरुष टीम स्प्रिंट क्वालिफिकेशन
|रोजित सिंह यांगलेम, डेविड बेकहम एल्काटोचोउंगो, रोनाल्डो सिंह लैतोनजाम, जेमशिंग कीथेल्लकपम
|मेडल रेस 12:49 PM से
|7:00 AM
|कैनो स्लैलम
|पुरुष कयाक सिंगल हीट्स
|हितेश केवट, प्रद्युम्न सिंह राठौड़
|अगले दौर पर निर्भर
|7:12 AM
|साइक्लिंग ट्रैक
|महिला टीम परस्यूट क्वालिफिकेशन
|हर्षिता जाखड़, स्वास्ति सिंह, मीनाक्षी, पूजा बाबन दानोले
|फर्स्ट राउंड क्वालिफिकेशन पर निर्भर
|7:50 AM
|कैनो स्लैलम
|महिला कैनो सिंगल हीट्स
|पल्लवी जगताप, रीना सेन
|अगले दौर पर निर्भर
|8:47 AM
|कैनो स्लैलम
|महिला कयाक सिंगल हीट्स
|शिखा चौहान
|अगले दौर पर निर्भर
|9:00 AM के बाद
|टेनिस
|पुरुष सिंगल्स, राउंड 2
|सुमित नागल बनाम होंग सियोंग-चान (दक्षिण कोरिया)
|पिछले दिन के अधूरे मैच की शुरुआत
|9:30 AM से
|बॉक्सिंग
|महिला 65 किग्रा सेमीफाइनल
|परवीन बनाम ली शू (चीन)
|मेडल पक्का, जीत पर फाइनल
|9:30 AM से
|बॉक्सिंग
|पुरुष 80 किग्रा सेमीफाइनल
|अंकुश बनाम फजलिद्दीन एरकिनबोएव (उज्बेकिस्तान)
|मेडल इवेंट
|9:30 AM से
|बॉक्सिंग
|पुरुष 90+ किग्रा सेमीफाइनल
|नरेंद्र बनाम ऐबेक ओरालबे (कजाकिस्तान)
|मेडल इवेंट
|9:45 AM
|तीरंदाजी
|महिला रिकर्व व्यक्तिगत, राउंड ऑफ-16
|कीर्ति बनाम होआंग फुओंग थाओ (वियतनाम)
|R16 10:25 AM
|9:45 AM
|तीरंदाजी
|महिला रिकर्व व्यक्तिगत, राउंड ऑफ-16
|कुमकुम अनिल मोहोड बनाम बिशिंडी उरांतुंगलाग (मंगोलिया)
|R16 10:25 AM
|10:00 AM
|सेलिंग
|पुरुष डिंगी क्वालिफिकेशन, रेस 3
|विष्णु सरवनन
|री-शेड्यूल्ड रेस
|10:30 AM
|शूटिंग
|महिला ट्रैप व्यक्तिगत फाइनल
|भारतीय क्वालिफायर, यदि कोई
|मेडल इवेंट
|12:00 PM
|शूटिंग
|पुरुष ट्रैप व्यक्तिगत फाइनल
|भारतीय क्वालिफायर, यदि कोई
|मेडल इवेंट
|12:30 PM
|वॉलीबॉल
|पुरुष प्रारंभिक दौर, पूल C
|भारत बनाम कतर
|पूल मैच
|2:50 PM
|एथलेटिक्स
|पुरुष पोल वॉल्ट फाइनल
|देव कुमार मीणा, कुलदीप कुमार
|मेडल इवेंट
|3:35 PM
|एथलेटिक्स
|महिला हाई जंप फाइनल
|पूजा, सुप्रिया बसवराजू
|मेडल इवेंट
|4:05 PM
|एथलेटिक्स
|महिला हैमर थ्रो फाइनल
|अनुष्का यादव, तान्या चौधरी
|मेडल इवेंट
|4:20 PM
|एथलेटिक्स
|महिला 800 मीटर फाइनल
|गौथमी जयरामन और पूजा
|28 सितंबर की हीट से क्वालिफिकेशन पर निर्भर (मेडल इवेंट)
|4:35 PM
|एथलेटिक्स
|पुरुष 800 मीटर फाइनल
|मोहम्मद अफजल पुलिक्कलाकथ
|मेडल इवेंट
|4:45 PM
|एथलेटिक्स
|पुरुष 5000 मीटर फाइनल
|गुलवीर सिंह, अविनाश मुकुंद साबले
|मेडल इवेंट
|5:18 PM
|एथलेटिक्स
|मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले फाइनल
|गुरिंदरवीर सिंह, अभिनया राजाराजन, अनीमेश कुजुर, हरिता भद्रा
|भारत अपनी हीट में दूसरे स्थान पर रहा (मेडल इवेंट)
|5:35 PM
|एथलेटिक्स
|महिला 4x400 मीटर रिले फाइनल
|भारत
|फाइनल लाइन-अप की पुष्टि बाकी
बड़ी खबरेंView All
अन्य खेल
खेल
ट्रेंडिंग
Asian Games 2026