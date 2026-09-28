Asian Games 2026: यशवीर सिंह ने जैवलिन थ्रो में जीता सिल्वर मेडल, रोहित यादव ने जीता ब्रॉन्ज़ मेडल

भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) घुटने की चोट के कारण एशियन गेम्स से बाहर हो गए। उनकी जगह यशवीर को टीम में शामिल किया गया था। रोहित ने भी इस सीजन में अच्छा प्रदर्शन किया है। दोनों खिलाड़ियों ने नीरज की अनुपस्थिति में अच्छा प्रदर्शन करते हुए मिलकर भारत को डबल पोडियम दिलाया। 24 वर्षीय यशवीर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जैवलिन थ्रो में भारत के लिए ब्रॉन्ज़ मेडल जीता था। भारतीय एथलेटिक्स के लिए अच्छी बात है, क्योंकि नीरज के बिना भी युवा खिलाड़ियों ने मेडल जीतकर साबित कर दिया कि जैवलिन थ्रो में भारत का भविष्य अच्छा है। एशियन गेम्स में जैवलिन थ्रो में दो मैडल जीतने से भारत को भविष्य में इंटरनेशनल टूर्नामेंटों के लिए अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरणा मिलेगी।