Asian Games 2026 में क्वार्टर फाइनल से पहले बांग्लादेश को बड़ा झटका, बुखार के चलते बाहर हुए नजमुल हुसैन शांतो

बता दें कि शांतो ने एशियन गेम्स के लिए चुने जाने के बाद लगभग 16 महीने के गैप के बाद टी20 इंटरनेशनल टीम में वापसी की थी। लेकिन, सोमवार सुबह उन्हें तबीयत ठीक नहीं लगी और उन्हें तुरंत मेडिकल केयर में रखा गया। उन्होंने दिन में बाद में टीम के तय प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया। बोर्ड के फिजियो बैजेडुल इस्लाम खान ने बताया कि नजमुल को अपनी फ्लाइट से लौटने के बाद से ही बुखार है। असल में उन्‍हें बुखार फ्लाइट के दौरान ही शुरू हो गया था। फिलहाल बुखार ऊपर-नीचे हो रहा है। हालांकि यह हल्का बुखार है। उनकी अब तक की हालत को देखते हुए, उनका शरीर काफी कमजोर हो गया है।